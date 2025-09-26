Acesse sua conta
Horóscopo do Amor: veja quem deve abrir o coração e quem precisa rever escolhas neste 26 de setembro

Previsões apontam desafios emocionais, encontros marcantes e mudanças na vida afetiva para os signos

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:07

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia traz reflexões profundas e oportunidades de evolução no campo amoroso. Casais precisarão exercitar paciência, sinceridade e equilíbrio entre razão e emoção. Já os solteiros serão incentivados a abrir espaço para novas experiências, deixando o passado para trás e permitindo que as conexões se desenvolvam naturalmente.

Honestidade, clareza e positividade serão as chaves para fortalecer laços e atrair relacionamentos mais saudáveis. Veja a previsão do "Times of India".

Os signos no amor

Áries: Evite a tentação de duvidar ou analisar demais o que está indo bem. Desconfianças desnecessárias podem corroer a felicidade. Aproveite o lado positivo da relação. Solteiros também devem acolher as novas conexões sem excesso de questionamentos.

Touro: Reflexões sobre relações passadas podem surgir. Rejeições doeram, mas trouxeram clareza sobre o que você realmente deseja. Não se prenda ao que ficou para trás: solteiros devem confiar que novas oportunidades estão a caminho.

Gêmeos: As oscilações de humor do parceiro podem gerar tensão, mas com paciência tudo se ajeita. Se estiver solteiro, não confunda atração passageira com compromisso. Deixe as coisas fluírem naturalmente.

Câncer: Proteger demais as emoções pode afastar quem você ama. Tente se abrir mais, mesmo que seja desconfortável. Vulnerabilidade constrói confiança. Solteiros também devem baixar a guarda para criar laços verdadeiros.

Leão: Expectativas não atendidas ou mágoas do passado podem pesar. Em vez de reagir no impulso, reflita e fale com sinceridade, mas sem dureza. Solteiros podem sentir arrependimentos, mas eles ajudam a tomar decisões mais sábias daqui para frente.

Virgem: A rotina pode estar engessando a vida amorosa. É hora de inovar: proponha algo diferente ao parceiro ou aceite conexões fora do “padrão” de sempre. Muitas vezes, o inesperado traz as relações mais enriquecedoras.

Libra: O amor cresce quando é nutrido com paciência. Pequenos gestos de cuidado fazem diferença, mesmo que os resultados pareçam lentos. Solteiros devem ampliar o círculo social sem pressa, permitindo que os encontros aconteçam naturalmente.

Escorpião: A dúvida entre segurar ou soltar pode pesar. Pergunte a si mesmo: é amor verdadeiro ou apenas apego ao conforto? Clareza sobre suas prioridades trará confiança para seguir em frente.

Sagitário: A relação pode evoluir, mas será preciso dedicação mútua. Busque progresso de longo prazo, não apenas conquistas imediatas. Solteiros devem priorizar conexões profundas em vez de paixões passageiras.

Capricórnio: A energia romântica está em alta. Cada gesto de afeto fortalece o vínculo e deixa a relação mais leve. Solteiros também podem viver encontros especiais, capazes de marcar o coração. Confie no que o universo traz hoje.

Aquário: A transparência será essencial. Conversas francas, decisões compartilhadas e abertura emocional fortalecem o vínculo. Para solteiros, clareza sobre intenções será decisiva para atrair o par certo.

Peixes: Dúvidas podem nublar seu coração, dificultando escolhas. O medo de errar só atrasa o caminho. Tome uma atitude, ainda que pequena, e confie em sua intuição. Para casais, abrir o jogo pode trazer surpresas positivas.

