VIRALIZOU

Hospital aposta em fantasias e show de enfermeiros para ajudar pacientes na luta contra o câncer; veja

Internautas ficaram encantados com a ideia da equipe de oncologia da unidade de saúde

Uma equipe oncológica de Londrina, no Paraná, viralizou nas redes sociais ao mostrar o suporte que oferece aos pacientes, principalmente quando chegam à última sessão de quimioterapia. O grupo, que atua no hospital da Unimed, se caracteriza e celebra junto com os pacientes.>

Em um dos vídeos, enfermeiras e auxiliares surgem vestidas com enfeites dourados cantando Shake it Off, sucesso de Taylor Swift. A homenagem ocorreu porque uma das pacientes que chegou à última sessão do tratamento é fã da cantora.>