Hulk tem vitória em ação por barulho e poeira em casamento com sobrinha da ex

Vizinha acionou o atleta na Justiça após incômodo com a montagem do evento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:40

Hulk e Camila
Hulk e Camila Crédito: Reprodução

Hulk Paraíba obteve uma vitória recente em uma ação judicial. O processo foi movido por uma vizinha que ficou incomodada com o barulho e a poeira gerados na montagem da festa de casamento do jogador com Camila Ângelo, em janeiro deste ano, em João Pessoa.

Segundo o colunista Peterson Renato, a juíza Anna Gabryella Pereira de Medeiros considerou ser improcedente, em primeira instância, o pedido de indenização por danos morais da autora, que ainda pode recorrer da decisão.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, na ação, a moradora alegou que vive ao lado do terreno à beira-mar onde ocorreu a cerimônia. A mulher disse que a montagem da estrutura, iniciada em novembro do ano passado, levantou muita poeira, que entrou em seu apartamento e, segundo ela, provocou problemas respiratórios em sua filha de 13 anos e em seu pai, de 70 anos. A autora da ação também reclamou do barulho e do fato de que, mesmo depois de reclamar com os organizadores, nada foi resolvido.

Nos autos, ela relatou que, em 5 de janeiro deste ano foi instalado um gerador em frente ao seu apartamento, liberando fumaça e odor de óleo diesel. No dia da festa, o incômodo teria se intensificado, forçando a família a se afastar do imóvel. A vizinha afirmou que precisou enviar a filha para a casa de familiares e que seu pai também sofreu os efeitos da fumaça densa. A mulher acrescentou que sentiu tonturas e sensação de sufocamento. Ela pediu R$ 56 mil em indenização por danos morais.

Ainda segundo Fábia, os advogados de Hulk Paraíba dizem que não houve dano real à vizinha, e destacaram que apenas ela teria ajuizado a ação, apesar de alegações de outros moradores.

No processo, os representantes do jogador ainda falaram que todas as medidas legais para a realização do casamento foram tomadas, com empresas especializadas e autorizações municipais. De acordo com a defesa, o terreno estava limpo e os vizinhos foram previamente informados, recebendo até kits de agradecimento. Também foi alegado que a mulher dormia com as janelas abertas devido a um ar-condicionado quebrado, o que teria facilitado a entrada de poeira, barulho e odores.

Na decisão, a juíza Anna Gabryella Pereira de Medeiros concluiu que não houve provas de poeira ou barulho excessivo vindos dos geradores durante a preparação do evento. 

"Ademais, os vídeos juntados não demonstram com clareza a posição dos geradores e a saída de gases tóxicos que tenham invadido o apartamento. Tampouco foi produzida prova testemunhal nesse sentido", diz um trecho da sentença.

A magistrada também afirmou que não foi comprovada a poluição alegada, seja de poeira, fumaça ou decorrente de abuso na emissão de som alto, que tenha afetado e repercutido negativamente na vizinhança, e em prejuízo da autora.

Casados no civil desde 2020, o jogador Hulk Paraíba e a médica Camila Ângelo celebraram a união com uma cerimônia religiosa no dia 3 de janeiro, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba. A ocasião foi intimista, apenas para amigos próximos e familiares. Dois dias depois, o casal promoveu uma festa em um resort de luxo em João Pessoa, na Paraíba.

Camila Ângelo é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk. Com a atual esposa, o jogador tem duas filhas, Zaya e Aisha. Já Ian, Tiago e Alice são frutos do casamento com Iran.

