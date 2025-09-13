Acesse sua conta
Luciano Szafir revela o que viu e sentiu quando ficou entre a vida e a morte: 'Meu coração parou'

Ator precisou passar por uma cirurgia e teve menos de 15% de chances de sobrevivência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:27

Luciano Szafir
Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram

Luciano Szafir revelou o que viu e sentiu durante sua experiência de 'quase morte'. O ator testou positivo para covid-19 pela terceira vez em 2022, e foi diagnosticado com embolia pulmonar. O tratamento exigia altas doses de anticoagulante, o que resultou no rompimento do intestino. O artista teve que ser submetido a uma cirurgia com apenas 15% de chances de sobrevivência.

Ao todo, o pai de Sasha, fruto do antigo relacionamento com Xuxa, ficou 145 dias internado. O episódio traumático resultou na autobiografia "Por Favor, Me Dê Mais 15 Minutos: Sobre Vencer Batalhas e Transformar Vidas", da editora Citadel, lançada na última sexta-feira (12), no Rio de Janeiro.

"Eu agradeci. Agradeci por ter tido uma vida maravilhosa, fui privilegiado, com pais amorosos, nunca me faltou nada, tive filhos maravilhosos, família, irmãos, amigos, viajei o mundo… Vivi intensamente, mas pensei: ‘podia ser mais longa a vida, queria ver meus netos, mas tudo bem, posso ir embora’. De repente escutei o ‘pip’ de novo, vi que estava vivo".

Por outro lado, o ator queria mais tempo para falar com a família. Foi daí, inclusive, que veio o nome do livro, "Me Dê Mais 15 minutos". "No momento só queria mais 15 minutos para pegar o telefone e ligar para os meus filhos, minha mulher, minha mãe… só queria falar ‘te amo’ uma última vez".

Ainda na entrevista à Veja, Luciano revelou que Sasha não soube, de imediato, que o pai estava entre a vida e a morte. "Estava em lua de mel e não queria atrapalhar ela, então proibi minha mulher de falar com ela. Pensa em uma filha brava, ficou doida com a minha mulher. Tive que me explicar depois para ela"

Xuxa, por outro lado, tinha noção do que estava acontecendo. "Eu não falei nada, porque não tinha condições nenhuma, quem falou foi minha mulher, era minha porta-voz. Mas tenho uma relação muito boa com a Xuxa, ela sempre perguntava por mim e queria saber do meu estado de saúde".

