FAMOSOS

Cantora diz perdoar homens que planejaram decapitá-la com espada samurai

Kevin Liverpool e Junior Bradshaw tinham plano de roubar e assassinar Joss Stone

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:26

Joss Stone Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora britânica Joss Stone revelou ter perdoado os dois homens que, em 2011, planejaram decapitá-la com uma espada de samurai. A artista, hoje com 38 anos, está se preparando para voltar ao Reino Unido após ter se mudado para os Estados Unidos para fugir do trauma causado pelo episódio.

Em entrevista ao Daily Star, Joss descreveu a experiência como "extremamente traumática" e disse que a simples ideia de que alguém quisesse "cortá-la em pedacinhos" foi "chocante". Ainda assim, ela afirmou torcer para que os envolvidos, Kevin Liverpool e Junior Bradshaw, estejam "bem e curados".

Joss Stone 1 de 14

A cantora também revelou que gostaria de entender os motivos que levaram os homens a planejarem o crime. "Espero que não tenham feito isso porque não gostaram de uma música ou algo assim", comentou a artista, conhecida como a "Diva do Soul".

O atentado frustrado ocorreu em 2011, quando Kevin e Junior, foram até a casa de Joss em Devon, na Inglaterra, carregando armas e documentos que detalhavam o plano para matá-la e roubá-la. No carro em que estavam, foram encontrados martelos, facas e uma espada de samurai. Eles chegaram a chamar a cantora de "diaba" por causa de suas ligações com a Família Real Britânica.

Vizinhos estranharam a movimentação e acionaram a polícia, que prendeu a dupla antes que chegassem ao imóvel.