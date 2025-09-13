Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora diz perdoar homens que planejaram decapitá-la com espada samurai

Kevin Liverpool e Junior Bradshaw tinham plano de roubar e assassinar Joss Stone

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:26

Joss Stone
Joss Stone Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora britânica Joss Stone revelou ter perdoado os dois homens que, em 2011, planejaram decapitá-la com uma espada de samurai. A artista, hoje com 38 anos, está se preparando para voltar ao Reino Unido após ter se mudado para os Estados Unidos para fugir do trauma causado pelo episódio.

Em entrevista ao Daily Star, Joss descreveu a experiência como "extremamente traumática" e disse que a simples ideia de que alguém quisesse "cortá-la em pedacinhos" foi "chocante". Ainda assim, ela afirmou torcer para que os envolvidos, Kevin Liverpool e Junior Bradshaw, estejam "bem e curados".

Joss Stone

Kevin Liverpool (à esquerda) e Junior Bradshaw por Reprodução
A espada samurai com que criminosos planejavam decapitar Joss Stone por Reprodução
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
Joss Stone por Reprodução/Instagram
1 de 14
Kevin Liverpool (à esquerda) e Junior Bradshaw por Reprodução

A cantora também revelou que gostaria de entender os motivos que levaram os homens a planejarem o crime. "Espero que não tenham feito isso porque não gostaram de uma música ou algo assim", comentou a artista, conhecida como a "Diva do Soul".

O atentado frustrado ocorreu em 2011, quando Kevin e Junior, foram até a casa de Joss em Devon, na Inglaterra, carregando armas e documentos que detalhavam o plano para matá-la e roubá-la. No carro em que estavam, foram encontrados martelos, facas e uma espada de samurai. Eles chegaram a chamar a cantora de "diaba" por causa de suas ligações com a Família Real Britânica.

Vizinhos estranharam a movimentação e acionaram a polícia, que prendeu a dupla antes que chegassem ao imóvel.

Em 2013, Kevin foi condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 10 anos e oito meses - posteriormente reduzida para seis anos e meio. Ele foi libertado em 2019. Já Bradshaw recebeu uma pena de 18 anos, depois reduzida para 10, e deixou a prisão em 2016. Desde então, os dois não voltaram a ter problemas com a Justiça.

Leia mais

Imagem - Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho

Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho

Imagem - Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Imagem - Globo 'obriga' CazéTV a mudar formato após proibição; entenda

Globo 'obriga' CazéTV a mudar formato após proibição; entenda

Mais recentes

Imagem - Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: 'Vem aí ainda mais palhaçada'

Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: 'Vem aí ainda mais palhaçada'
Imagem - Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro

Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro
Imagem - Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho

Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho

MAIS LIDAS

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
01

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira
02

Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
03

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador

Imagem - Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é
04

Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é