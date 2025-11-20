IMAGENS EXCLUSIVAS

Incêndio: vídeo exclusivo de leitora do CORREIO mostra drama na COP 30; ASSISTA

As imagens são as mais dramáticas divulgadas até agora, mostrando chamas enormes consumindo rapidamente o Pavilhão dos Países

Flavia Azevedo

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:04

Incêndio na COP 30 Crédito: Leitora CORREIO

Veja, com exclusividade, o registro em vídeo de uma leitora que estava na Blue Zone (área de negociações) da COP 30, em Belém, no momento do incêndio desta quinta-feira (20).

As imagens são as mais dramáticas divulgadas até agora, mostrando chamas enormes consumindo rapidamente o Pavilhão dos Países, em um evento de pânico e correria que forçou a evacuação total da área.

A causa mais provável do incidente, segundo autoridades, teria sido um curto-circuito (possivelmente em um celular carregando), no entanto, a rapidez e a magnitude das chamas surpreenderam. Felizmente, o fogo foi controlado, e até o momento não há registro de feridos.

