Incêndio: vídeo exclusivo de leitora do CORREIO mostra drama na COP 30; ASSISTA

As imagens são as mais dramáticas divulgadas até agora, mostrando chamas enormes consumindo rapidamente o Pavilhão dos Países

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:04

Incêndio na COP 30
Incêndio na COP 30 Crédito: Leitora CORREIO

Veja, com exclusividade, o registro em vídeo de uma leitora que estava na Blue Zone (área de negociações) da COP 30, em Belém, no momento do incêndio desta quinta-feira (20).

As imagens são as mais dramáticas divulgadas até agora, mostrando chamas enormes consumindo rapidamente o Pavilhão dos Países, em um evento de pânico e correria que forçou a evacuação total da área.

A causa mais provável do incidente, segundo autoridades, teria sido um curto-circuito (possivelmente em um celular carregando), no entanto, a rapidez e a magnitude das chamas surpreenderam. Felizmente, o fogo foi controlado, e até o momento não há registro de feridos.

Imagens exclusivas do incêndio na COP 30

Incêndio COP 30 por Leitora CORREIO
Incêndio COP30 por Leitora CORREIO
Incêndio COP 30 por Leitora CORREIO
Incêndio COP 30 por Leitora CORREIO
Incêndio COP 30 por Leitora CORREIO
Incêndio na COP 30 por Leitora CORREIO
1 de 6
Incêndio COP 30 por Leitora CORREIO

Por @flaviaazevedoalmeida

