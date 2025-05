DESESPERO

Influencer se desespera ao relatar morte repentina de babá dos filhos: 'Ainda não contamos'

Entenda o que aconteceu com a funcionária

“Hoje perdemos uma pessoa incrível, que nunca imaginávamos perder tão cedo. Ela chegou há quase três anos nas nossas vidas. Alana ainda estava na barriga. Lucas aprendendo a falar… foram muitos os momentos que passamos juntos e vamos levá-la pra sempre no nosso coração”, escreveu Evelyn em uma postagem nas redes sociais.>

Érika acompanhava de perto a rotina da família e era presença constante na vida das crianças. A morte inesperada gerou preocupação entre os seguidores, que questionaram a causa do falecimento. Evelyn informou que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) ainda não foi concluído, mas relatou que Érika havia sido submetida a uma cirurgia recente.>

“Ela passou mal em casa hoje e teve quatro paradas cardíacas no hospital. Estava se recuperando de uma cirurgia onde retirou o útero e ovários. Tinha endometriose, ia tirar os pontos amanhã”, contou a influenciadora.>

Em luto, Evelyn disse que a família ainda não contou a notícia ao filho mais velho. “Estamos sem chão, ainda não contamos para o Lucas e hoje os filhos dela chegam no Rio de Janeiro. Faremos tudo o que for possível para amenizar o sofrimento”, afirmou. Segundo Evelyn, o corpo será levado para Recife, onde moram os familiares de Érika, para a realização do velório.>