Influenciador expõe Jonas Sulzbach e aponta preconceito após fala de Susana Vieira

Críticas sobre preconceito tem rondado o sister

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 00:19

Influenciador disse que Jonas deixou de o seguir nas redes sociais após revelação Crédito: Reprodução (Divulgação/Instagram)

O clima não tem ficado nada bom para o lado de Jonas Sulzbach no BBB 26. Após a atriz Susana Vieira dizer no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (20) que o modelo tinha “um certo preconceito”, o influenciador digital Gregory Kessey decidiu quebrar o silêncio e revelou que após ter revelado que era bissexual recebeu um unfollow de Jonas, ou seja, o participante do reality deixou de o seguir nas redes sociais.

"Jonas me deu unfollow no Instagram depois que me assumi bissexual, agora tudo faz sentido", disparou Gregory, sugerindo que o "unfollow" não foi aleatório, mas sim motivado por preconceito contra sua orientação sexual.

A declaração de Gregory viralizou rapidamente nas redes sociais, fazendo com que os internautas que já vinham questionando o comportamento de Jonas dentro da casa, especialmente após o beijo entre os participantes Breno e Marcelo no reality. Além do garanhão ter dado emoji de vômito para Marcelo.

Durante uma conversa na casa, após o Sincerão, Juliano Floss disse que o problema de Jonas com Marcelo era algo mais profundo. “Incoerência”, disse Ana Paula. “Não, é algo pesado”, respondeu Juliano.

A exposição feita por Gregory veio logo após Susana Vieira acusar Jonas durante o programa matinal. "Ele tem um certo preconceito, sim. Desculpa Jon, eu não vou dizer do que para eu não ser processada", afirmou a veterana.