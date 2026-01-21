Influenciador expõe Jonas Sulzbach e aponta preconceito após fala de Susana Vieira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 00:19
O clima não tem ficado nada bom para o lado de Jonas Sulzbach no BBB 26. Após a atriz Susana Vieira dizer no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (20) que o modelo tinha “um certo preconceito”, o influenciador digital Gregory Kessey decidiu quebrar o silêncio e revelou que após ter revelado que era bissexual recebeu um unfollow de Jonas, ou seja, o participante do reality deixou de o seguir nas redes sociais.
"Jonas me deu unfollow no Instagram depois que me assumi bissexual, agora tudo faz sentido", disparou Gregory, sugerindo que o "unfollow" não foi aleatório, mas sim motivado por preconceito contra sua orientação sexual.
Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)
A declaração de Gregory viralizou rapidamente nas redes sociais, fazendo com que os internautas que já vinham questionando o comportamento de Jonas dentro da casa, especialmente após o beijo entre os participantes Breno e Marcelo no reality. Além do garanhão ter dado emoji de vômito para Marcelo.
Durante uma conversa na casa, após o Sincerão, Juliano Floss disse que o problema de Jonas com Marcelo era algo mais profundo. “Incoerência”, disse Ana Paula. “Não, é algo pesado”, respondeu Juliano.
A exposição feita por Gregory veio logo após Susana Vieira acusar Jonas durante o programa matinal. "Ele tem um certo preconceito, sim. Desculpa Jon, eu não vou dizer do que para eu não ser processada", afirmou a veterana.
Susana ainda pontuou que, apesar de estar com 40 anos, Jonas parece agir com a mesma mentalidade de quando tinha 20, focando apenas na imagem de "gostosão" e falhando em demonstrar evolução humana.