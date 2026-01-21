Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador expõe Jonas Sulzbach e aponta preconceito após fala de Susana Vieira

Críticas sobre preconceito tem rondado o sister

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 00:19

Influenciador disse que Jonas deixou de o seguir nas redes sociais após revelação
Influenciador disse que Jonas deixou de o seguir nas redes sociais após revelação Crédito: Reprodução (Divulgação/Instagram)

O clima não tem ficado nada bom para o lado de Jonas Sulzbach no BBB 26. Após a atriz Susana Vieira dizer no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (20) que o modelo tinha “um certo preconceito”, o influenciador digital Gregory Kessey decidiu quebrar o silêncio e revelou que após ter revelado que era bissexual recebeu um unfollow de Jonas, ou seja, o participante do reality deixou de o seguir nas redes sociais.

"Jonas me deu unfollow no Instagram depois que me assumi bissexual, agora tudo faz sentido", disparou Gregory, sugerindo que o "unfollow" não foi aleatório, mas sim motivado por preconceito contra sua orientação sexual.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Jonas Sulzbach (Paredão) por Divulgação
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
1 de 42
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - BBB 26: Público do BBB 26 fica surpreso ao descobrir que Jonas Sulzbach tem filho de 10 anos; saiba quem é a mãe

BBB 26: Público do BBB 26 fica surpreso ao descobrir que Jonas Sulzbach tem filho de 10 anos; saiba quem é a mãe

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach vence primeira Prova do Anjo e escolhe brother para o Castigo do Monstro

BBB 26: Jonas Sulzbach vence primeira Prova do Anjo e escolhe brother para o Castigo do Monstro

Imagem - Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

A declaração de Gregory viralizou rapidamente nas redes sociais, fazendo com que os internautas que já vinham questionando o comportamento de Jonas dentro da casa, especialmente após o beijo entre os participantes Breno e Marcelo no reality. Além do garanhão ter dado emoji de vômito para Marcelo.

Durante uma conversa na casa, após o Sincerão, Juliano Floss disse que o problema de Jonas com Marcelo era algo mais profundo. “Incoerência”, disse Ana Paula. “Não, é algo pesado”, respondeu Juliano.

A exposição feita por Gregory veio logo após Susana Vieira acusar Jonas durante o programa matinal. "Ele tem um certo preconceito, sim. Desculpa Jon, eu não vou dizer do que para eu não ser processada", afirmou a veterana.

Susana ainda pontuou que, apesar de estar com 40 anos, Jonas parece agir com a mesma mentalidade de quando tinha 20, focando apenas na imagem de "gostosão" e falhando em demonstrar evolução humana.

Tags:

bbb 26 Jonas Sulzbach

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites
Imagem - BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos
Imagem - Marido de Larissa Manoela diz que Ana Paula Renault, do BBB 26, merece ‘um soco’ e revolta web

Marido de Larissa Manoela diz que Ana Paula Renault, do BBB 26, merece ‘um soco’ e revolta web

MAIS LIDAS

Imagem - Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA
01

Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
04

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve