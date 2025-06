SEM VIDA

Influenciadora é encontrada morta em piscina de resort de luxo

Modelo Luz María Barrera Agatón tinha 32 anos; polícia não descarta a hipótese de crime

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2025 às 13:04

Luz María Barrera Agatón Crédito: Reprodução

A modelo e influenciadora Luz María Barrera Agatón foi encontrada morta na piscina do resort de luxo Coco Resort & Villas Hotel, em Cancún, no México. Ela tinha 32 anos e estava hospedada no local com familiares e amigos. Segundo a imprensa local, a fisiculturista foi ameaçada de morte duas semanas antes.>

A mexicana foi vista com vida pela última vez na noite de sábado (31), quando conversou com algumas pessoas à beira da piscina do hotel. Todos voltaram para seus respectivos quartos por volta da meia-noite, com exceção de Luz María, que seguiu no local sozinha.>

Horas depois, os amigos e familiares perceberam que a influenciadora fitness ainda não havia aparecido novamente. Quando saíram à procura dela, encontraram seu corpo boiando na piscina. O socorro foi acionado e a modelo, retirada da água, mas ela já estava morta. As informações são do jornal Daily Mail.>

A Polícia de Cancún instaurou inquérito para determinar as circunstâncias da morte da fisiculturista. Os investigadores disseram à imprensa local que não descartam nenhuma hipótese, inclusive a de que a vítima possa ter sido assassinada. >

Há duas semanas, ela teria encontrado faixas com mensagens ameaçadoras do lado de fora da academia de ginástica da qual ela era proprietária e onde costumava a treinar, na cidade de Mérida. A própria Luz María removeu as faixas e as destruiu, mas não chegou a notificar a polícia sobre o incidente suspeito.>