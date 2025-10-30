TAROT & ASTROS

Inspiração e renascimento: o que o Tarot revela para os signos nesta sexta-feira (31)

Último dia de outubro chega com energia mística; cartas destacam cura, renovação e fé no novo

Encerrando o mês de outubro, o Tarot traz uma sexta-feira (31) cheia de misticismo e esperança. A presença de arcanos ligados à cura e à espiritualidade aponta para um dia de reconexão com o propósito e com o coração.

Áries começa o dia com o Oito de Paus, simbolizando rapidez e boas novidades. Touro se apoia no Rei de Ouros, firmeza e estabilidade no trabalho. Gêmeos é inspirado pela Estrela, que promete otimismo e sorte.

Câncer recebe o Quatro de Copas, um lembrete para olhar o que já possui e valorizar o presente. Leão brilha com O Imperador, controlando situações com autoridade. Virgem se renova com O Julgamento, carta de libertação e novos começos.

Libra tem a energia do Dois de Copas, favorecendo parcerias e relacionamentos. Escorpião é tocado pela Morte, arcano de transmutação e recomeço profundo, um renascer. Sagitário vibra com o Sol, irradiando confiança e alegria.