Inspiração e renascimento: o que o Tarot revela para os signos nesta sexta-feira (31)

Último dia de outubro chega com energia mística; cartas destacam cura, renovação e fé no novo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:05

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Encerrando o mês de outubro, o Tarot traz uma sexta-feira (31) cheia de misticismo e esperança. A presença de arcanos ligados à cura e à espiritualidade aponta para um dia de reconexão com o propósito e com o coração.

Áries começa o dia com o Oito de Paus, simbolizando rapidez e boas novidades. Touro se apoia no Rei de Ouros, firmeza e estabilidade no trabalho. Gêmeos é inspirado pela Estrela, que promete otimismo e sorte.

Câncer recebe o Quatro de Copas, um lembrete para olhar o que já possui e valorizar o presente. Leão brilha com O Imperador, controlando situações com autoridade. Virgem se renova com O Julgamento, carta de libertação e novos começos.

Libra tem a energia do Dois de Copas, favorecendo parcerias e relacionamentos. Escorpião é tocado pela Morte, arcano de transmutação e recomeço profundo, um renascer. Sagitário vibra com o Sol, irradiando confiança e alegria.

Capricórnio conta com o Três de Ouros, destacando reconhecimento no trabalho. Aquário tem a Temperança, equilíbrio e cura emocional. Já Peixes fecha o mês com a Estrela, símbolo de fé e inspiração divina.

Tags:

Signo Tarot Astrologia

