Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina

Guinness relembra jornada de família com os primeiros nônuplos sobreviventes do mundo em vídeo de aniversário

MetrópoIes

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:50

Mulher deu à luz nove bebês Crédito: Reprodução

Os primeiros nônuplos sobreviventes do mundo voltaram aos holofotes após o Guinness World Records compartilhar um vídeo comemorativo da família, como parte das celebrações dos 70 anos da publicação. Os irmãos — cinco meninas e quatro meninos — nasceram em 2021 e continuam sendo um caso único na história da medicina. Assista ao vídeo.

