Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina

Guinness relembra jornada de família com os primeiros nônuplos sobreviventes do mundo em vídeo de aniversário

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  MetrópoIes

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:50

Mulher deu à luz nove bebês
Mulher deu à luz nove bebês Crédito: Reprodução

Os primeiros nônuplos sobreviventes do mundo voltaram aos holofotes após o Guinness World Records compartilhar um vídeo comemorativo da família, como parte das celebrações dos 70 anos da publicação. Os irmãos — cinco meninas e quatro meninos — nasceram em 2021 e continuam sendo um caso único na história da medicina. Assista ao vídeo.

Os nônuplos nasceram prematuros, com apenas 30 semanas de gestação, pesando entre 500g e 1kg, segundo a ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby. A mãe foi transferida ao Marrocos pelo governo do Mali para receber atendimento médico especializado. O parto, feito por cesariana, revelou um total de nove bebês — dois a mais do que os médicos previam inicialmente.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

