Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina

MetrópoIes
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:50
Os primeiros nônuplos sobreviventes do mundo voltaram aos holofotes após o Guinness World Records compartilhar um vídeo comemorativo da família, como parte das celebrações dos 70 anos da publicação. Os irmãos — cinco meninas e quatro meninos — nasceram em 2021 e continuam sendo um caso único na história da medicina. Assista ao vídeo.
Mulher deu à luz nove bebês
Os nônuplos nasceram prematuros, com apenas 30 semanas de gestação, pesando entre 500g e 1kg, segundo a ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby. A mãe foi transferida ao Marrocos pelo governo do Mali para receber atendimento médico especializado. O parto, feito por cesariana, revelou um total de nove bebês — dois a mais do que os médicos previam inicialmente.