Jovem descobre câncer após sintoma estranho ao beber álcool

Conheça a história da jovem que descobriu um linfoma em estágio avançado após sentir dores crônicas no pescoço

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:15

Entenda como a dor no pescoço, suores noturnos e outros sintomas podem ser sinais de um linfoma de Hodgkin Crédito: Instagram

Hanna Bordage, uma estudante de medicina e atleta universitária de 22 anos, sentia um cansaço constante e dores crônicas no pescoço.

Ela pensou que a exaustão fosse resultado da mudança para a universidade e as dores, por causa do futebol. Mas a dor era incomum e persistente. Hanna, que sonhava em se tornar médica, não conseguia entender a causa daquela sensação.

Além do cansaço e das dores, outros sintomas misteriosos surgiram. "Eu tomava uma bebida alcoólica e, em cinco a 10 minutos, sentia dores lancinantes no ombro e no pescoço", disse Hanna em entrevista à revista People.

Ela também suava bastante à noite, mas achava que era por causa do calor em seu dormitório.

A jovem conta que os problemas começaram a ter uma solução após um acidente. Durante um jogo de futebol, ela foi atingida por uma bolada na cabeça, o que a levou a uma ida ao hospital.

Foi nesse momento que os médicos notaram um sopro no coração de Hanna e, após exames, descobriram um tumor de 12 centímetros perto do coração. A biópsia revelou um diagnóstico que ninguém esperava: linfoma de Hodgkin em estágio avançado.

O que é linfoma de hodgkin

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se forma no sistema linfático, uma parte importante do nosso sistema imunológico. Basicamente, as células de defesa, chamadas linfócitos, se transformam em células malignas e se multiplicam sem controle.

Por isso, a doença geralmente aparece primeiro em regiões como o pescoço e o tórax, onde existem muitos gânglios linfáticos.

Com o tempo, se não for tratado, o câncer pode se espalhar para outras partes do corpo. Hanna precisou fazer 12 sessões de quimioterapia para tratar a doença.

"Eu poderia morrer ou viver. Eu queria mostrar às pessoas que você pode passar por coisas que te aterrorizam completamente, que te abalam profundamente e te mudam para sempre, e que você pode continuar sendo a versão positiva e otimista de si mesmo", relata a jovem.

A importância da conscientização

Hanna usou suas redes sociais para alertar outras pessoas sobre os perigos e sinais do câncer. "Não esperei muito para postar. Publiquei o vídeo dizendo: "Oi, pessoal, estou com câncer" no final de janeiro e recebi o diagnóstico no final de dezembro", conta.

A jovem queria compartilhar sua nova perspectiva de vida e ajudar outras pessoas a identificarem os sintomas do câncer.

Depois de seis meses de quimioterapia, Hanna recebeu a notícia que tanto esperava: o câncer entrou em remissão. Hoje, aos 22 anos, ela continua seus estudos de medicina. Ela pretende oferecer a outros pacientes o mesmo cuidado e tratamento que recebeu.