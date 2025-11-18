Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lázaro Ramos revela que já fez sexo em ponto de ônibus e Taís Araújo dispara: ‘Não foi comigo’

Ator e a esposa participaram de programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:42

Taís Araújo e Lázarpo Ramos estão juntos há mais de 20 anos
Taís Araújo e Lázarpo Ramos estão juntos há mais de 20 anos Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Lázaro Ramos instalou o maior climão no programa “Surubaum”, de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, após ser questionado pelo colega de profissional qual o local mais estranho em que ele já fez amor.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo
Lázaro Ramos e Taís Araújo por Reprodução/Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por divulgação
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Em Vale Tudo, Raquel se vinga de Maria de Fátima e rasga o vestido de noiva da filha por Reprodução/Instagram
Lázaro e Taís por Reprodução
Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo por reprodução
1 de 14
Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo

Leia mais

Imagem - Tour histórico no Pelourinho termina com surpresa de Lázaro Ramos para crianças; veja como foi

Tour histórico no Pelourinho termina com surpresa de Lázaro Ramos para crianças; veja como foi

Imagem - Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Imagem - Taís Araújo escolhe destino inusitado com Lázaro Ramos após gravações de 'Vale Tudo'

Taís Araújo escolhe destino inusitado com Lázaro Ramos após gravações de 'Vale Tudo'

“Qual o lugar mais estranho que vocês já fizeram [amor]?”, perguntou Gagliasso. “Em um ponto de ônibus”, respondeu Lázaro, sob o coro do colega e da esposa, Taís Araújo, que estava ao seu lado, e também participou da entrevista.

“No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo”, disse Taís Araújo encabulada. “Percebemos”, disse Gio Ewbank em seguida.

“Que legal. A ponto de não conseguir segurar. Tava bom o negócio”, disse Taís Araújo em uma demonstração nítida de ciúmes.

“Não, não é conseguir segurar, é porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada ‘pernoitão’, que é um ônibus que só passa 3 da manhã”, explicou Lázaro, que nasceu em Salvador.

Taís Araújo e Lázaro Ramos estão juntos há mais de 20 anos, desde que se conheceram em 2004 nos bastidores da TV Globo, durante as gravações da novela “Da Cor do Pecado”. O romance começou com troca de olhares e flores, mas também teve momentos de separação, sendo o casamento oficializado apenas em 2011.

Os dois chegaram a contracenar juntos no sucesso “Cobras e Lagartos”, de 2006, onde viviam o casal Ellen e Foguinho. Além da série de comédia “Mister Brau”, de 2015 a 2018, na qual os dois viviam um casal milionário. Mr. Brau era um cantor popular casado com Michele, empresária, coreógrafa e esposa.

Leia mais

Imagem - 4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Imagem - 5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

Imagem - Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram ansiedade ao fazer enxoval da primeira filha

Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram ansiedade ao fazer enxoval da primeira filha
Imagem - MasterChef celebridades estreia com dois baianos no elenco; saiba quem são e onde assistir

MasterChef celebridades estreia com dois baianos no elenco; saiba quem são e onde assistir

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
04

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer