Lázaro Ramos revela que já fez sexo em ponto de ônibus e Taís Araújo dispara: ‘Não foi comigo’

Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:42
O ator Lázaro Ramos instalou o maior climão no programa “Surubaum”, de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, após ser questionado pelo colega de profissional qual o local mais estranho em que ele já fez amor.
Taís Araújo e Lázaro Ramos
“Qual o lugar mais estranho que vocês já fizeram [amor]?”, perguntou Gagliasso. “Em um ponto de ônibus”, respondeu Lázaro, sob o coro do colega e da esposa, Taís Araújo, que estava ao seu lado, e também participou da entrevista.
“No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo”, disse Taís Araújo encabulada. “Percebemos”, disse Gio Ewbank em seguida.
“Que legal. A ponto de não conseguir segurar. Tava bom o negócio”, disse Taís Araújo em uma demonstração nítida de ciúmes.
“Não, não é conseguir segurar, é porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada ‘pernoitão’, que é um ônibus que só passa 3 da manhã”, explicou Lázaro, que nasceu em Salvador.
Taís Araújo e Lázaro Ramos estão juntos há mais de 20 anos, desde que se conheceram em 2004 nos bastidores da TV Globo, durante as gravações da novela “Da Cor do Pecado”. O romance começou com troca de olhares e flores, mas também teve momentos de separação, sendo o casamento oficializado apenas em 2011.
Os dois chegaram a contracenar juntos no sucesso “Cobras e Lagartos”, de 2006, onde viviam o casal Ellen e Foguinho. Além da série de comédia “Mister Brau”, de 2015 a 2018, na qual os dois viviam um casal milionário. Mr. Brau era um cantor popular casado com Michele, empresária, coreógrafa e esposa.