ENTENDA

Lázaro Ramos visitará bairro popular de Salvador

Ator também prometeu ir a uma escola pública na capital baiana

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:42

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos vai fazer uma visita especial ao bairro de Valéria, em Salvador. O objetivo é fazer uma ação do lançamento do seu livro "Na Nossa Pele", se aproximando de comunidades mais carentes da capital baiana. Além disso, o ator também vai visitar uma escola pública na cidade em um encontro com “booktokers” (criadores de conteúdos sobre literatura do TikTok).>

O artista também fará uma sessão de autógrafos da obra no dia 22 de março, no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória.>