Lembra dela? Mayra Rosales, mulher mais pesada do mundo, assumiu crime e perdeu mais de 300 kg após o ‘Quilos Mortais’

Paciente do Dr. Now passou por mudança drástica através de exercícios físicos, reeducação alimentar e cirurgias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:33

Mayra Rosales perdeu mais de 300 kg e deu reviravolta na vida
Mayra Rosales perdeu mais de 300 kg e deu reviravolta na vida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mayra Rosales foi uma das estrelas de “Quilos Mortais”, e o que poucos sabem é que a paciente do famoso Dr. Now esteve envolvida em uma polêmica, após assumir a autoria de um crime, perdeu mais de 300 kg e deu a volta por cima.

Em 2008, Mayra Rosales assumiu a autoria da morte do sobrinho de apenas dois anos de idade, de acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO. No entanto, segundo a Rede TV!, após suspeitas, autoridades confirmaram que o menino morreu após ser atingido na cabeça com uma escova de cabelos atirada pela própria mãe.

Mayra Rosales superou dificuldades e provou que é possível calcançar objetivos com foco e determinação por Reprodução | Redes Sociais

Depois das falsas acusações, Rosales participou do “Quilos Morais” e iniciou o processo de emagrecimento, perdendo ao todo, 362 kg, atingindo a marca de 91 kg na balança. “Eu estava morrendo. Eu não sei se dava para ver isso no meu rosto nas fotos de antes, mas eu tinha desistido da vida. Eu estava viva, mas não vivendo uma vida”, desabafou a mulher ao portal ABC 13. De acordo com depoimento, no programa, a relação com a comida tornou-se obsessiva e o grande motor de sua vida.

Ao todo, foram precisos mais de 30 intervenções cirúrgicas ao longo dos nove anos, além de uma rotina de exercícios e reeducação alimentar. “Eu acho que a Mayara é muito motivada. Uma vez que você fica na cama durante muitos anos, não tem mais vida. Quando ela levantou, andou e começou a fazer as coisas, você ficaria maravilhado como as pessoas ficaram motivadas”, contou Dr. Younan Nowzaraden, médico responsável pelas operações e acompanhamento da americana.

Mayra iniciou um tratamento intensivo, passando por cirurgias de bypass gástrico e remoção de excesso de pele, documentado no especial “Half-YTon Killer: Transformed”, do TLC. Apesar de manter um estilo de vida saudável, Mayra faleceu em fevereiro de 2024, aos 43 anos, em decorrência em La Joya, no Texas, em decorrência das complicações de uma cirurgia.

