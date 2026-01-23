Lembra dela? Mayra Rosales, mulher mais pesada do mundo, assumiu crime e perdeu mais de 300 kg após o ‘Quilos Mortais’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:33
Mayra Rosales foi uma das estrelas de “Quilos Mortais”, e o que poucos sabem é que a paciente do famoso Dr. Now esteve envolvida em uma polêmica, após assumir a autoria de um crime, perdeu mais de 300 kg e deu a volta por cima.
Em 2008, Mayra Rosales assumiu a autoria da morte do sobrinho de apenas dois anos de idade, de acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO. No entanto, segundo a Rede TV!, após suspeitas, autoridades confirmaram que o menino morreu após ser atingido na cabeça com uma escova de cabelos atirada pela própria mãe.
Mayra Rosales
Depois das falsas acusações, Rosales participou do “Quilos Morais” e iniciou o processo de emagrecimento, perdendo ao todo, 362 kg, atingindo a marca de 91 kg na balança. “Eu estava morrendo. Eu não sei se dava para ver isso no meu rosto nas fotos de antes, mas eu tinha desistido da vida. Eu estava viva, mas não vivendo uma vida”, desabafou a mulher ao portal ABC 13. De acordo com depoimento, no programa, a relação com a comida tornou-se obsessiva e o grande motor de sua vida.
Ao todo, foram precisos mais de 30 intervenções cirúrgicas ao longo dos nove anos, além de uma rotina de exercícios e reeducação alimentar. “Eu acho que a Mayara é muito motivada. Uma vez que você fica na cama durante muitos anos, não tem mais vida. Quando ela levantou, andou e começou a fazer as coisas, você ficaria maravilhado como as pessoas ficaram motivadas”, contou Dr. Younan Nowzaraden, médico responsável pelas operações e acompanhamento da americana.
Mayra iniciou um tratamento intensivo, passando por cirurgias de bypass gástrico e remoção de excesso de pele, documentado no especial “Half-YTon Killer: Transformed”, do TLC. Apesar de manter um estilo de vida saudável, Mayra faleceu em fevereiro de 2024, aos 43 anos, em decorrência em La Joya, no Texas, em decorrência das complicações de uma cirurgia.