TV

Lembra dele? Ex-Malhação abandona carreira de ator e anuncia nova profissão

Longe da TV há 10 anos, André De Biase participou de uma das mais icônicas temporadas de Malhação

Em um vídeo publicado no Instagram, André contou que abriu uma agência. "Abri uma agência de viagens sob medida. O objetivo é criar experiências únicas no Brasil e no mundo, sem preocupações, sem complicações e com custo-benefício extraordinário. Com minha consultoria, você vai ter planejamento personalizado, segurança e suporte completo antes, durante e depois da viagem".>