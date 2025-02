EX-MTV

Lembra dele? Ícone dos anos 2000, Max Fivelinha vive isolado em sítio

Ex-apresentador e maquiador deixou a carreira artística e São Paulo após perder os pais

Hoje com 62 anos, o ex-apresentador de TV (ele foi o primeiro VJ gay da MTV Brasil) lembra o que motivou a mudança radical. "Saí de Minas Gerais, no final dos anos 1970, de pau de arara e voltei num carro popular. Passei por um período muito triste da minha vida com a morte dos meus pais quase de uma vez. Um não resistiu muito sem o outro. Tenho uma formação religiosa que me ajuda. Não vou à igreja, mas sou católico e rezo muito em casa. Meu preparo espiritual é muito forte", disse ele em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta, comandado por Lisa Gomes, no YouTube.>