CELEBRIDADES

Deborah Secco coloca apartamento luxuoso à venda por R$ 9 milhões; veja fotos

A atriz viveu no imóvel com o ex-marido, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor

Deborah Secco decidiu colocar à venda o apartamento onde morou com o ex-marido, o baiano Hugo Moura, e a filha, Maria Flor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O imóvel foi anunciado pelo valor de R$ 9 milhões. >

De acordo com o jornal Extra, a propriedade possui 400 m² e conta com cinco suítes, varanda com churrasqueira, hidromassagem, além de uma sala de jantar com cozinha integrada e garagem com capacidade para até três carros. Todos os ambientes oferecem uma vista privilegiada para o mar.>