Luan Pereira recebe alta após passar mal em show no litoral de São Paulo

Cantor disse que quadro foi provocado por desidratação e má alimentação e tranquilizou fãs nas redes sociais

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:45

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, recebeu alta hospitalar na madrugada deste sábado (17) após passar mal durante um show realizado na noite de sexta-feira (16), em São Sebastião. O próprio artista usou as redes sociais para explicar que o episódio foi causado por desidratação e má alimentação ao longo do dia.

“Estou bem, pessoal! Só foi um susto. Desidratei e me alimentei mal hoje. Mas vou melhorar, cuidar mais da minha saúde e tomar vitaminas para não passar por isso de novo”, afirmou o cantor em mensagem publicada após deixar o hospital.

Segundo a equipe de Luan Pereira, o artista apresentou arritmia cardíaca, pico de pressão arterial e taquicardia logo após o fim da apresentação. Ele recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento e, por precaução, foi levado de ambulância para um hospital da região.

A assessoria do sertanejo também divulgou um vídeo em que o cantor aparece sendo encaminhado em uma maca até a ambulância. Em nota publicada no Instagram oficial, a equipe buscou tranquilizar os fãs:

“Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas para o hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus.”

Após a avaliação médica e a estabilização do quadro, o cantor foi liberado e segue em recuperação, sob orientação de cuidados com alimentação e hidratação.

