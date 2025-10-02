Acesse sua conta
Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Youtuber explicou motivações para deixar o trabalho nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:35

Luccas Neto se despediu de fãs com último vídeo
Crédito: Reprodução | Instagram

O Youtuber Luccas Neto, conhecido por seus vídeos voltados para o público infantil na plataforma do YouTube e redes sociais, anunciou através dos stories do Instagram que vai se aposentar do trabalho digital.

“Chegou o grande momento em que eu vou me aposentar do YouTube Kids. Tô velho gente, não tô trollando vocês, é sério”, começou o influenciador que acumula mais de 53 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

O influenciador revelou que o principal motivo de sair das redes sociais são os filhos. “Meu filhos estão crescendo, quero passar mais tempo com eles”, disse.

Post de Luccas Neto
Crédito: Reprodução | Instagram

Além disso, Luccas afirmou que o público que o acompanha também está “ficando velho”, já que a nova geração de crianças podem acompanhar outros conteúdos nas redes sociais.

“Vocês também estão ficando velhos, já estão aí de namoradinho, beijando na boca, alguns fazendo coisas piores, que não deveriam, após apenas os 25 anos, mas tudo bem, se você quer mais coisas sobre essa aposentadoria”. O influenciador fez um último vídeo no canal no YouTube de cerca de 18 minutos, para se despedir dos fãs.

