ADEUS!

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Youtuber explicou motivações para deixar o trabalho nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:35

Luccas Neto se despediu de fãs com último vídeo Crédito: Reprodução | Instagram

O Youtuber Luccas Neto, conhecido por seus vídeos voltados para o público infantil na plataforma do YouTube e redes sociais, anunciou através dos stories do Instagram que vai se aposentar do trabalho digital.

Luccas Neto 1 de 12

“Chegou o grande momento em que eu vou me aposentar do YouTube Kids. Tô velho gente, não tô trollando vocês, é sério”, começou o influenciador que acumula mais de 53 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

O influenciador revelou que o principal motivo de sair das redes sociais são os filhos. “Meu filhos estão crescendo, quero passar mais tempo com eles”, disse.

Post de Luccas Neto Crédito: Reprodução | Instagram

Além disso, Luccas afirmou que o público que o acompanha também está “ficando velho”, já que a nova geração de crianças podem acompanhar outros conteúdos nas redes sociais.