ANTES E DEPOIS

Musculação, corrida e esteira de R$ 200 mil: o novo ‘shape’ de Luccas Neto impressiona seguidores

A mudança no visual do influenciador rendeu elogios dos internautas

Os convidados de Luccas Neto se surpreendem quando o visitam em sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O motivo? Uma grande academia montada para suprir as necessidades da nova rotina de exercícios do carioca, que agora exibe um corpo sarado na web, depois de mesclar corridas, musculação e jiu-jitsu — para mudar sua forma física. >