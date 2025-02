CANSOU

Ludmilla decide abandonar o Twitter: 'Não é um lugar saudável'

Cantora frequentemente é atacada nas suas redes sociais

“Às vezes meu ADM (administrador) me passa um resumo do que está rolando. Ele disse que tem muita gente questionando minha ausência no TT. Já adianto que vai ser assim por um bom tempo”, explicou. “Estou no meu processo de criação e ali não é um lugar saudável pra mim nesse momento. Mas estou por aqui, trabalhando e me divertindo muitooo. Esse ano vai ser incrível como todos os outros. Vai acompanhando daí!”, completou.>