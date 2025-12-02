Acesse sua conta
Luisa Perissé usa absorvente para remover maquiagem: 'Uma merda'

Atriz improvisou e mostrou o truque nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:21

Luisa Perissé
Luisa Perissé Crédito: Reprodução/Instagram

Luisa Perissé mostrou que é boa de improviso e compartilhou com os seguidores a solução inusitada que encontrou para remover a maquiagem. Nos Stories do Instagram, a atriz explicou, com muito bom humor, o motivo de ter usado o item nada convencional.

"Olha as coisas que a gente passa e ninguém sabe. Tirando a maquiagem com Modess [marca de absorvente feminino]. Não tinha algodão. Estou aqui tentando, fazer o quê? Uma merda. É sobre", disse a jovem, que é filha da atriz Heloisa Périssé com o comediante Lug de Paula, conhecido por ter vivido Seu Boneco na "Escolinha do Professor Raimundo".

Recentemente, Luisa contou nas redes sociais que está pensando em deixa de ser vegetariana. "Eu não como carne há 10 anos e ultimamente tenho pensado em voltar a comer alguns tipos de carne. Mas tenho dúvida de como que fica o corpo, se passa mal, como é a mente da pessoa, entendeu?", falou.

"Tenho pensado isso por causa de dieta, mas como fica o psicológico, o corpo, muda a disposição ou não? Uma parte da minha cabeça quer por causa de alimentação, tipo dieta real, mas outra parte não sei, ainda fico muito confusa com o que eu quero. Minha cabeça quer", completou.

"Tudo é um processo. Hoje em dia, a minha mente ainda não aguenta comer uma carne vermelha, mas um franguinho… aí, não sei, também me dá uma agonia. Fico muito em dúvida", finalizou.

Tags:

Famosos Maquiagem Inusitado Luisa Perissé

