INUSITADO

Luisa Perissé usa absorvente para remover maquiagem: 'Uma merda'

Atriz improvisou e mostrou o truque nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:21

Luisa Perissé Crédito: Reprodução/Instagram

Luisa Perissé mostrou que é boa de improviso e compartilhou com os seguidores a solução inusitada que encontrou para remover a maquiagem. Nos Stories do Instagram, a atriz explicou, com muito bom humor, o motivo de ter usado o item nada convencional.

"Olha as coisas que a gente passa e ninguém sabe. Tirando a maquiagem com Modess [marca de absorvente feminino]. Não tinha algodão. Estou aqui tentando, fazer o quê? Uma merda. É sobre", disse a jovem, que é filha da atriz Heloisa Périssé com o comediante Lug de Paula, conhecido por ter vivido Seu Boneco na "Escolinha do Professor Raimundo".

Luisa Perissé 1 de 12

Recentemente, Luisa contou nas redes sociais que está pensando em deixa de ser vegetariana. "Eu não como carne há 10 anos e ultimamente tenho pensado em voltar a comer alguns tipos de carne. Mas tenho dúvida de como que fica o corpo, se passa mal, como é a mente da pessoa, entendeu?", falou.

"Tenho pensado isso por causa de dieta, mas como fica o psicológico, o corpo, muda a disposição ou não? Uma parte da minha cabeça quer por causa de alimentação, tipo dieta real, mas outra parte não sei, ainda fico muito confusa com o que eu quero. Minha cabeça quer", completou.