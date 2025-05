ETARISMO

Luma de Oliveira rebate comentário etarista após postar foto de maiô: ‘Cai fora daqui!’

Ícone dos anos 1980 e 1990, a ex-modelo de 60 anos foi alvo de etarismo no Instagram

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2025 às 16:53

Musa dos anos 1980 rebateu comentários etaristas Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-modelo e atriz Luma de Oliveira, de 60 anos, voltou a ser destaque nas redes sociais ao rebater um comentário ofensivo que recebeu em seu perfil no Instagram. Conhecida por seus registros ousados desde os anos 1980, a musa compartilhou um vídeo em que aparece aproveitando um dia ensolarado a bordo de uma lancha, vestindo um maiô verde e sem maquiagem. >

A publicação, feita em comemoração aos 460 anos da cidade do Rio de Janeiro, trazia uma homenagem à capital fluminense. “Parabéns, Rio! São 460 anos hoje! Uma cidade que tem um monumento como o Cristo Redentor simbolizando a fé do carioca e ainda é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, há de ressurgir maravilhosa, como é o seu adjetivo maior!”, escreveu Luma na legenda.>

Apesar da maioria dos comentários serem elogiosos, um internauta identificado como Marcos Mendes publicou uma crítica considerada etarista: “Está ‘véinha’, agora quase ninguém mais quer”. A ex-modelo não deixou passar batido e respondeu de forma ácida: “Cai fora daqui com essa cara estufada de acrilon!”, fazendo referência ao material sintético e insinuando um rosto artificial.>

A resposta viralizou e recebeu apoio de seguidores, que lotaram a publicação com mensagens de carinho. “A rainha de bateria mais linda de todos os tempos. Linda demais”, elogiou uma fã identificada como Maria Tereza. Outro seguidor, Juno Rizzo, destacou a importância de Luma para a cultura carioca: “Você conseguiu ser uma musa da carioca dentre todas as outras. Axé, minha amada”. Já William Dias escreveu: “Todas as paisagens do mundo ficam ainda mais perfeitas com a sua presença”.>