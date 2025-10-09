Luz e sombra: confira o lado bom e o lado ruim de cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 23:02
Os signos astrológicos revelam diversas características sobre as pessoas de acordo com a concepção da Astrologia. Ao mesmo tempo que mostram qualidades que se destacam podem nos ajudar a entender desafios na nossa personalidade, fornecendo insights valiosos. A equipe do astrólogo João Bidu apontou a luz e a sombra de cada um dos carinhas do zodíaco, ou seja, o lado bom e o lado ruim dos signos.
Signos do Zodíaco
Confira qual é o lado bom e o lado ruim de cada signo
Áries
Lado bom: corajoso, enérgico, impulsivo e líder natural
Lado ruim: impaciente, egoísta, teimoso e agressivo
Touro
Bom: leal, confiável, paciente e prático.
Ruim: teimoso, materialista, indulgente e preguiçoso.
Gêmeos
Bom: curioso, comunicativo, adaptável e engraçado.
Ruim: superficial, inquieto, fofoqueiro e indeciso.
Câncer
Bom: carinhoso, protetor, empático e sensível.
Ruim: emotivo, manipulador, ciumento e carente.
Leão
Bom: generoso, carismático, autoconfiante e criativo.
Ruim: arrogante, egocêntrico, dominador e dramático.
Virgem
Bom: metódico, inteligente, trabalhador e cuidadoso.
Ruim: crítico, preocupado, inflexível e exigente.
Libra
Bom: diplomático, justo, encantador e sociável.
Ruim: indeciso, superficial, inseguro e preguiçoso.
Escorpião
Bom: intenso, corajoso, leal e apaixonante.
Ruim: desconfiado, vingativo, ciumento e controlador.
Sagitário
Bom: aventureiro, otimista, filosófico e honesto.
Ruim: impaciente, imprudente, excessivo e superficial.
Capricórnio
Bom: ambicioso, prático, paciente e disciplinado.
Ruim: conservador, frio, rígido e ganancioso.
Aquário
Bom: inovador, criativo, sociável, humanitário e independente.
Ruim: teimoso, rebelde, distante emocionalmente, imprevisível e desapegado.
Peixes
Bom: sensível, empático, compassivo, artístico e intuitivo.
Ruim: vulnerável, indeciso, facilmente influenciado, escapista e fantasioso.
*As análises são divulgadas pelo site João Bidu