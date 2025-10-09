ASTROLOGIA

Luz e sombra: confira o lado bom e o lado ruim de cada signo

Os signos fornecem insights a serem trabalhados na personalidade das pessoas

Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 23:02

Lado bom e lado ruim / Ilustrativa Crédito: Free Pik

Os signos astrológicos revelam diversas características sobre as pessoas de acordo com a concepção da Astrologia. Ao mesmo tempo que mostram qualidades que se destacam podem nos ajudar a entender desafios na nossa personalidade, fornecendo insights valiosos. A equipe do astrólogo João Bidu apontou a luz e a sombra de cada um dos carinhas do zodíaco, ou seja, o lado bom e o lado ruim dos signos.

Áries

Lado bom: corajoso, enérgico, impulsivo e líder natural

Lado ruim: impaciente, egoísta, teimoso e agressivo

Touro

Bom: leal, confiável, paciente e prático.

Ruim: teimoso, materialista, indulgente e preguiçoso.

Gêmeos

Bom: curioso, comunicativo, adaptável e engraçado.

Ruim: superficial, inquieto, fofoqueiro e indeciso.

Câncer

Bom: carinhoso, protetor, empático e sensível.

Ruim: emotivo, manipulador, ciumento e carente.

Leão

Bom: generoso, carismático, autoconfiante e criativo.

Ruim: arrogante, egocêntrico, dominador e dramático.

Virgem

Bom: metódico, inteligente, trabalhador e cuidadoso.

Ruim: crítico, preocupado, inflexível e exigente.

Libra

Bom: diplomático, justo, encantador e sociável.

Ruim: indeciso, superficial, inseguro e preguiçoso.

Escorpião

Bom: intenso, corajoso, leal e apaixonante.

Ruim: desconfiado, vingativo, ciumento e controlador.

Sagitário

Bom: aventureiro, otimista, filosófico e honesto.

Ruim: impaciente, imprudente, excessivo e superficial.

Capricórnio

Bom: ambicioso, prático, paciente e disciplinado.

Ruim: conservador, frio, rígido e ganancioso.

Aquário

Bom: inovador, criativo, sociável, humanitário e independente.

Ruim: teimoso, rebelde, distante emocionalmente, imprevisível e desapegado.

Peixes

Bom: sensível, empático, compassivo, artístico e intuitivo.

Ruim: vulnerável, indeciso, facilmente influenciado, escapista e fantasioso.