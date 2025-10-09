Acesse sua conta
Luz e sombra: confira o lado bom e o lado ruim de cada signo

Os signos fornecem insights a serem trabalhados na personalidade das pessoas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 23:02

Lado bom e lado ruim / Ilustrativa
Lado bom e lado ruim / Ilustrativa Crédito: Free Pik

Os signos astrológicos revelam diversas características sobre as pessoas de acordo com a concepção da Astrologia. Ao mesmo tempo que mostram qualidades que se destacam podem nos ajudar a entender desafios na nossa personalidade, fornecendo insights valiosos. A equipe do astrólogo João Bidu apontou a luz e a sombra de cada um dos carinhas do zodíaco, ou seja, o lado bom e o lado ruim dos signos. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Confira qual é o lado bom e o lado ruim de cada signo

Áries

Lado bom: corajoso, enérgico, impulsivo e líder natural

Lado ruim: impaciente, egoísta, teimoso e agressivo

Touro

Bom: leal, confiável, paciente e prático.

Ruim: teimoso, materialista, indulgente e preguiçoso.

Gêmeos

Bom: curioso, comunicativo, adaptável e engraçado.

Ruim: superficial, inquieto, fofoqueiro e indeciso.

Câncer

Bom: carinhoso, protetor, empático e sensível.

Ruim: emotivo, manipulador, ciumento e carente.

Leão

Bom: generoso, carismático, autoconfiante e criativo.

Ruim: arrogante, egocêntrico, dominador e dramático.

Virgem

Bom: metódico, inteligente, trabalhador e cuidadoso.

Ruim: crítico, preocupado, inflexível e exigente.

Libra

Bom: diplomático, justo, encantador e sociável.

Ruim: indeciso, superficial, inseguro e preguiçoso.

Escorpião

Bom: intenso, corajoso, leal e apaixonante.

Ruim: desconfiado, vingativo, ciumento e controlador.

Sagitário

Bom: aventureiro, otimista, filosófico e honesto.

Ruim: impaciente, imprudente, excessivo e superficial.

Capricórnio

Bom: ambicioso, prático, paciente e disciplinado.

Ruim: conservador, frio, rígido e ganancioso.

Aquário

Bom: inovador, criativo, sociável, humanitário e independente.

Ruim: teimoso, rebelde, distante emocionalmente, imprevisível e desapegado.

Peixes

Bom: sensível, empático, compassivo, artístico e intuitivo.

Ruim: vulnerável, indeciso, facilmente influenciado, escapista e fantasioso.

*As análises são divulgadas pelo site João Bidu

