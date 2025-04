NAS REDES SOCIAIS

Mãe de filho de Jô cobra pensão e pede ajuda de seguidores para localizá-lo: 'Mandado de prisão já foi assinado'

Maiara Quiderolly disse que está recebendo fotos do jogador: 'O que falta é achá-lo, saber exatamente o endereço'

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2025 às 14:14

Maiara Quiderolly e Jô Crédito: Reprodução/Instagram e Rafael Leandro/Itabirito FC

Mãe de um dos oito filhos do atacante Jô, a influenciadora Maiara Quiderolly postou uma série de Stories no Instagram pedindo a ajuda dos seguidores para encontrar o atleta. Em contato com o site da Band, a modelo afirmou que o jogador ex-Corinthians está há cinco meses sem pagar a pensão alimentícia do filho João Gabriel, de 2 anos.>

"Minhas seguidoras maravilhosas, obrigada por me encaminharem fotos do genitor do João! Isso realmente me ajuda com muita coisa. Porém, muitas vezes, demoro para ver. Então, já liga e denuncia que me ajuda mais ainda. Chegou a um ponto que as fotos são o de menos. Pode denunciar que a ação da Justiça já pode ser feita na hora. Já conseguimos", iniciou, nos Stories.>

Segundo Maiara, a Justiça de Araçatuba (SP), onde ela mora com a criança, teria expedido um mandado de prisão contra o atleta por atraso de pagamento da pensão alimentícia. Até o momento, ele ainda não teria sido encontrado. Em 2023, um exame de DNA confirmou que Jô é pai do menino, que nasceu da relação extraconjugal do atleta.>

"Ele solicitou um valor de revisão da pensão pedindo que fosse 10 vezes a menos o que eu recebia, mas como não aceitei, ele parou logo de falar com o menino. Eu nunca tive a intenção de abrir um processo de abandono afetivo, mas quando ele fez isso de tentar usar a criança para diminuir a pensão, não tive outra opção", falou, à Band.>

De acordo com Maiara, Jô alegou não ter condições financeiras para manter os pagamentos. Ela garantiu que não aceitará o pedido de revisão do atacante, pois acredita que a alegação dele de não ter dinheiro é falsa.>

"Recebo muitas fotos do genitor do João quando ele está fazendo festa, enfim, sempre foi assim, sempre chegou até mim, e hoje ainda mais com toda a visibilidade [sobre o caso] continuo tendo essas informações. Sei que ele está em BH [Belo Horizonte], eu recebo fotos, vídeos dele das minhas seguidoras", contou, nos Stories.>

"Só que, como estou recebendo muitos vídeos, e a gente já tem um mandado de prisão para ele, falei para agora, simplesmente, só denunciar. Porque o que falta é achá-lo, saber exatamente o endereço. Eu sei que ele está em BH, mas não sei o endereço. E o que postei foi para que as minhas seguidoras que quisessem me ajudar só fizessem a denúncia. Tenho muita prova, tenho muita coisa", completou.>