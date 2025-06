VÍNCULO FAMILIAR

Mãe e filha em situação de rua descobrem laço familiar após reportagem

Cristiane e Vitória moravam no mesmo abrigo e mantinham uma amizade há dois meses

Em meio à rotina difícil de um abrigo para pessoas em situação de rua em Campinas (SP), uma amizade se transformou em reencontro familiar. Cristiane e Vitória, que dormiam no mesmo local e compartilhavam o cotidiano no Instituto Há Esperança, descobriram que são mãe e filha após dois meses de convivência sem saber do elo sanguíneo que as unia. >