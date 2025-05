VIAGEM

Maira Cardi causa polêmica ao 'fechar' pirâmides do Egito: 'Prepotência'

Influenciadora e o empresário Thiago Nigro visitaram pontos turísticos do país

A influenciadora Maira Cardi, mais uma vez, causou alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (23) após afirmar que ela e o marido, o empresário Thiago Nigro, “fecharam” as pirâmides, principal ponto turístico do Egito, para um passeio. Nos comentários, internautas reagiram. Enquanto alguns criticaram a “prepotência” da famosa, outros saíram em defesa do casal.>