LUTO

Marido de Leandro Karnal, Vitor Fadul, anuncia morte da mãe e desabafa em vídeo emocionante

Em lágrimas, cantor lamenta partida de dona Creuza e comove seguidores nas redes sociais

Na manhã desta quinta-feira (10), Vitor Fadul, cantor e marido do historiador Leandro Karnal, emocionou seus seguidores ao anunciar, pelas redes sociais, a morte de sua mãe, Creuza. Em um vídeo gravado no hospital e publicado no Instagram, Fadul aparece chorando e desabafa sobre o momento de dor. >

“Esse é o dia mais difícil da minha vida. Minha mamãe Creuza… conto com muita força para essa passagem. Eu passei a noite no hospital. Ela ficou na UTI e não resistiu. Eu não sei o que vou fazer da minha vida agora. Eu só quero acreditar que ela esteja em um lugar muito melhor”, declarou ele, visivelmente abalado.>

A causa da morte não foi divulgada, nem o nome do hospital onde dona Creuza estava internada. Conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, Vitor Fadul raramente compartilhou momentos com a mãe nas redes sociais. Uma das exceções foi em 2022, no Dia das Mães, quando publicou um vídeo com registros ao lado dela, incluindo imagens dos dois durante a pandemia.>