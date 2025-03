DIVA

Marina Ruy Barbosa surpreende e posta foto só de calcinha nas redes sociais

Ruiva apostou no topless para sensualizar

A publicação foi feita nesta quarta-feira (5). Discreta, a ruiva dispensou a legenda e usou apenas a localização do Rio de Janeiro no story. Além disso, ela usou seus longos cabelos para cobrir os seios.>

Mais tarde, na Marquês de Sapucaí, ela apareceu com um look mais completo: usou um top e uma saia com brilhos e franjas, salto alto e a tiara.>

Em seu primeiro look deste ano, no Carnaval do Rio de Janeiro, Marina escolheu uma roupa com recortes para dar um tom sensual.>