Rafa Justus posa em Angra e semelhança com a mãe impressiona

Internautas elogiaram a beleza da adolescente e compararam com Tici Pinheiro

Rafaella Justus publicou uma foto dos seus dias de descanso durante o Carnaval e impressionou os internautas com a semelhança com a mãe, Ticiane Pinheiro. A adolescente, que tem 15 anos, posou de biquíni em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, a bordo de um luxuoso barco na companhia da família.>