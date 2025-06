VÍDEO

'Marisa Maiô': programa de auditório criado por IA conquista internautas

Todas as pessoas e momentos da atração são geradas por inteligência artificial

Elis Freire

Publicado em 4 de junho de 2025 às 16:49

"Marisa Maiô" é uma sátira aos programas de auditório Crédito: Reprodução

Com mais de 1 milhão de visualizações, o fictício “Programa Marisa Maiô” se tornou uma sensação na internet nos últimos dias. Produzido inteiramente com inteligência artificial generativa, o vídeo viral mistura absurdos, humor e uma estética que remete aos tradicionais programas de auditório da TV brasileira – ao ponto de enganar os mais desatentos. >

Criado por Raony Phillips, conhecido por “Girls in the House”, o conteúdo satiriza as fórmulas clássicas da televisão popular: drama pessoal, consultorias médicas duvidosas e entradas de repórteres nas ruas. Tudo isso apresentado por uma carismática figura em maiô, que conduz os quadros com uma mistura de empatia exagerada e ironia.>

Entre as cenas mais comentadas, está o momento em que uma convidada chora ao relatar uma traição. “Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira”, lamenta ela. A apresentadora reage puxando um uníssono da plateia: “É mentira!”. Em outro trecho, Marisa pergunta a uma médica o segredo para acabar com as espinhas. E segue com pautas ainda mais insólitas: uma disputa entre mães para decidir quem entregará seu filho para adoção, ou uma entrevista com um médium, que responde à pergunta “o que acontece depois da morte?” com um simples “não sei, ainda não morri”.>

Toda a estética, das imagens aos rostos gerados por IA, reforça o caráter artificial da produção, mas a ideia parece ter sido essa mesmo. O tom propositalmente dramático dos trechos fizeram com que o público se divertisse e clamasse pelo lançamento do programa. >

No X (antigo Twitter), as reações foram imediatas: “Pior que ela tem muito carisma”, escreveu um usuário. “Quando sai a primeira temporada?” e “O cara criou um programa com IA que ficou tão bom que eu queria ver” foram alguns dos comentários sobre o programa fictício.>

Veja programa: >