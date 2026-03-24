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Mirinho joga charme para Alika e deixa Virgínia de escanteio em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (24)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:00

Mirinho conhece Alika, se encanta e desperta a fúria de Virgínia   Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta terça-feira (24), Mirinho mostra sua verdadeira face ao tentar se aproximar de Lúcia/Alika e Vera/Niara. E o problema disso tudo, é que ele resolve fazer um convite direto para Alika, e Virgínia escuta tudo de camarote.  

Enquanto isso, Dona Menina abre o jogo com Tonho e afirma que Alika é o verdadeiro elo com o que ficou para trás. Ligando os pontos, Tonho começa a se perguntar se Alika não seria, na verdade, sua irmã perdida.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Para completar o dia de fortes emoções, Paxá Soliman toma uma decisão drástica para salvar Omar, ele garante a Dumi que vai entregar o esconderijo de Alika.  

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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