NOVELA DAS 6

Mirinho joga charme para Alika e deixa Virgínia de escanteio em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (24)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:00

Mirinho conhece Alika, se encanta e desperta a fúria de Virgínia Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta terça-feira (24), Mirinho mostra sua verdadeira face ao tentar se aproximar de Lúcia/Alika e Vera/Niara. E o problema disso tudo, é que ele resolve fazer um convite direto para Alika, e Virgínia escuta tudo de camarote.

Enquanto isso, Dona Menina abre o jogo com Tonho e afirma que Alika é o verdadeiro elo com o que ficou para trás. Ligando os pontos, Tonho começa a se perguntar se Alika não seria, na verdade, sua irmã perdida.



A Nobreza do Amor 1 de 27

Para completar o dia de fortes emoções, Paxá Soliman toma uma decisão drástica para salvar Omar, ele garante a Dumi que vai entregar o esconderijo de Alika.