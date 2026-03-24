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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 16:00
No capítulo de 'A Nobreza do Amor' desta terça-feira (24), Mirinho mostra sua verdadeira face ao tentar se aproximar de Lúcia/Alika e Vera/Niara. E o problema disso tudo, é que ele resolve fazer um convite direto para Alika, e Virgínia escuta tudo de camarote.
Enquanto isso, Dona Menina abre o jogo com Tonho e afirma que Alika é o verdadeiro elo com o que ficou para trás. Ligando os pontos, Tonho começa a se perguntar se Alika não seria, na verdade, sua irmã perdida.
A Nobreza do Amor
Para completar o dia de fortes emoções, Paxá Soliman toma uma decisão drástica para salvar Omar, ele garante a Dumi que vai entregar o esconderijo de Alika.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.