LUTO

Morre Rocco, cachorro que fez ex-BBB César Black virar meme: 'Daria minha vida pela sua'

Baiano se desesperou com a perda e desabafou nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 28 de março de 2025 às 14:43

Cezar Black e Rocco Crédito: Reprodução

O ex-BBB Cezar Black anunciou nesta sexta (28) a morte de Rocco, seu cachorro, de 11 anos. O amor incondicional do baiano por seu bichinho de estimação fez com que ele virasse meme no reality. >

Nas redes sociais, Black escreveu um desabafo emocionante. "Descanse em paz meu amor. Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade. Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento. Meu coração nunca sofreu tanto assim".>

"Aprendi nesses últimos meses com você a verdadeira força e vontade de lutar pela vida. Eu vou te amar pra sempre Rocco. Sei que você hoje está bem, ao lado do Senhor olhando por mim. Você foi tão amado filho. Não apenas por mim, mas por todo o Brasil. Você sempre foi sinônimo de amor. Obrigado por tudo. Enquanto eu respirar, você não sairá do meu pensamento. Obrigado Brasil, por dar tanto amor ao meu filhote.Eu te amo pra sempre Rocco", seguiu.>

Famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas para o enfermeiro, que agradeceu e explicou a situação do cãozinho. "Infelizmente, no raio-x, estava muito confiante que iria dar tudo certo, veio com duas imagens sugestivas de metástase pulmonar".>

Cezar ainda deu detalhes de outras complicações: "O Rocco tem ficado um pouco mais cansado em alguns momentos à noite, pode ser por conta dessa evolução. O exame laboratorial dele também veio com alteração ali no leucograma. Veio com provável sinal de uma possível infecção. No ultrassom ele veio também com inflamação hepática... Ele está com uma dificuldade muito grande de conseguir andar".>