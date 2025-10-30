Acesse sua conta
Mudanças à vista: Tarot aponta viradas e oportunidades inesperadas nesta quinta-feira (30)

Dia traz cartas de transformação e impulso; energia pede coragem para se adaptar e deixar o novo entrar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:05

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do Tarot revelam uma quinta-feira (30) marcada por mudanças, adaptações e descobertas. O clima é de movimento e recomeço, com arcanos que incentivam a ação e a autoconfiança, um convite para sair da zona de conforto e abrir espaço para novas possibilidades.

Áries recebe o Cavaleiro de Espadas, carta que pede atitude rápida e decisões firmes. Touro vibra com a Roda da Fortuna, símbolo de virada positiva e sorte inesperada. Gêmeos, sob o Três de Copas, celebra boas notícias e reencontros.

Câncer encontra força no Rei de Copas, que traz equilíbrio emocional. Leão, guiado por O Sol, tem um dia iluminado, sucesso e boas surpresas no trabalho. Virgem encara A Torre, lembrando que às vezes o que ruir precisa ruir para abrir espaço ao novo.

Libra recebe o Quatro de Paus, carta de estabilidade e conquistas compartilhadas. Escorpião tem o Eremita, sinal de introspecção e sabedoria. Sagitário é regido por O Mago, pronto para criar e transformar ideias em ação.

Capricórnio, com o Oito de Ouros, deve manter o foco e o aperfeiçoamento. Aquário, sob o Enforcado, precisa olhar as situações por outro ângulo. E Peixes recebe o Nove de Copas, carta da satisfação e da gratidão.

Tags:

Signo Tarot Astrologia

