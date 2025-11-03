PREVISÃO DOS ASTROS

Muita grana: 3 signos podem ganhar uma bolada em novembro

O universo promete movimentar o bolso de alguns com novidades boas

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:45

Signos e dinheiro

Novembro chega prometendo mudanças e reviravoltas importantes e, para alguns signos do zodíaco, essas transformações podem refletir diretamente no bolso. O período tende a ser marcado por boas surpresas financeiras, que podem vir na forma de um aumento inesperado, quitação de dívidas antigas ou até mesmo o surgimento de uma nova oportunidade profissional. A energia astrológica do mês favorece a prosperidade e estimula a reorganização das finanças, abrindo caminho para um novo ciclo de estabilidade e crescimento.

Veja os 3 signos que podem receber boa notícia financeira em novembro de acordo com o time do astrólogo João Bidu:

Gêmeos

Se tem um signo que começa novembro com sorte, é Gêmeos! Vênus e Júpiter andam trazendo energias super positivas para o setor financeiro, o que pode representar um aumento de ganhos ou até uma grana extra caindo de forma inesperada. Além disso, o período favorece novas oportunidades, especialmente se você anda buscando crescer na carreira. Portanto, aproveite o bom momento e organize suas finanças para não deixar escapar essa fase de prosperidade.

Touro

O início de novembro promete boas vibrações para o seu bolso, taurine! Vênus em posição favorável indica estabilidade e chances reais de receber um dinheiro que estava travado, pode ser um pagamento atrasado, um acordo, ou até o retorno de um investimento. Além disso, a energia de Urano no seu signo ajuda a quebrar padrões e enxergar novas formas de lidar com o dinheiro. Com isso, você tende a se sentir mais confiante e preparado para crescer financeiramente.

Capricórnio

