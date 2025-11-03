5 signos vão viver um dia de virada emocional nesta segunda-feira (3 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:00
A segunda-feira, dia 3 de novembro, chega com uma energia poderosa de libertação. É o tipo de dia que vira páginas e desperta consciência: antigas feridas deixam de ser peso e se transformam em força. Para cinco signos em especial, este será um momento de reconhecimento, perdão e reconstrução emocional. Entenda como essa vibração atua no seu signo e o que ela desperta dentro de você. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Você sente que chegou o momento de deixar o passado em paz. Situações antigas que afetaram sua autoestima ganham nova perspectiva - agora você entende o que aprendeu com elas. Relações se tornam mais equilibradas quando você para de se definir pela dor.
Dica astrológica: pare de reviver histórias antigas. Use o que aprendeu para fortalecer seus limites e sua independência emocional.
Touro
A necessidade de cuidar de si volta com força. Depois de um longo período de autocobrança e exaustão, você começa a se reconectar com o próprio corpo e com hábitos mais saudáveis. Entende que descanso e autocuidado não são luxo - são base.
Dica astrológica: priorize o que nutre e renova sua energia. Dizer “não” também é um ato de amor-próprio.
Escorpião
Você enxerga com mais clareza quem realmente soma na sua vida. Laços superficiais se desfazem e o silêncio se torna um aliado importante para reorganizar os pensamentos. Seu poder está na capacidade de transformar o que te feriu em sabedoria.
Dica astrológica: aceite a solidão temporária como parte do processo de crescimento - ela te prepara para conexões mais verdadeiras.
Libra
O dia traz reconciliação - não necessariamente com pessoas, mas com partes de si que você negava. A culpa se transforma em aceitação, e a leveza retorna. Você entende que amar é também perdoar, inclusive a si mesmo.
Dica astrológica: expresse o que sente, mesmo que com delicadeza. A cura emocional começa quando você escolhe ser sincero com o coração.
Aquário
Chega um momento de libertação. Você percebe que não deve mais carregar culpas ou relações que te diminuem. As experiências difíceis te ensinaram sobre respeito, limites e empatia - e agora é hora de caminhar livre.
Dica astrológica: use o que viveu como combustível para recomeçar com autenticidade. Você não deve explicações a ninguém sobre o seu processo.
