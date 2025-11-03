Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos vão viver um dia de virada emocional nesta segunda-feira (3 de novembro)

Feridas antigas começam a cicatrizar e dão lugar a autoconfiança e clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A segunda-feira, dia 3 de novembro, chega com uma energia poderosa de libertação. É o tipo de dia que vira páginas e desperta consciência: antigas feridas deixam de ser peso e se transformam em força. Para cinco signos em especial, este será um momento de reconhecimento, perdão e reconstrução emocional. Entenda como essa vibração atua no seu signo e o que ela desperta dentro de você. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (3 de novembro)

Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (3 de novembro)

Imagem - Reviravolta positiva: alguns signos começarão a semana com novas oportunidades

Reviravolta positiva: alguns signos começarão a semana com novas oportunidades

Imagem - 3 signos começam a ganhar dinheiro de verdade nesta semana (3 a 9 de novembro)

3 signos começam a ganhar dinheiro de verdade nesta semana (3 a 9 de novembro)

Áries

Você sente que chegou o momento de deixar o passado em paz. Situações antigas que afetaram sua autoestima ganham nova perspectiva - agora você entende o que aprendeu com elas. Relações se tornam mais equilibradas quando você para de se definir pela dor.

Dica astrológica: pare de reviver histórias antigas. Use o que aprendeu para fortalecer seus limites e sua independência emocional.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro

A necessidade de cuidar de si volta com força. Depois de um longo período de autocobrança e exaustão, você começa a se reconectar com o próprio corpo e com hábitos mais saudáveis. Entende que descanso e autocuidado não são luxo - são base.

Dica astrológica: priorize o que nutre e renova sua energia. Dizer “não” também é um ato de amor-próprio.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Escorpião

Você enxerga com mais clareza quem realmente soma na sua vida. Laços superficiais se desfazem e o silêncio se torna um aliado importante para reorganizar os pensamentos. Seu poder está na capacidade de transformar o que te feriu em sabedoria.

Dica astrológica: aceite a solidão temporária como parte do processo de crescimento - ela te prepara para conexões mais verdadeiras.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Libra

O dia traz reconciliação - não necessariamente com pessoas, mas com partes de si que você negava. A culpa se transforma em aceitação, e a leveza retorna. Você entende que amar é também perdoar, inclusive a si mesmo.

Dica astrológica: expresse o que sente, mesmo que com delicadeza. A cura emocional começa quando você escolhe ser sincero com o coração.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Aquário

Chega um momento de libertação. Você percebe que não deve mais carregar culpas ou relações que te diminuem. As experiências difíceis te ensinaram sobre respeito, limites e empatia - e agora é hora de caminhar livre.

Dica astrológica: use o que viveu como combustível para recomeçar com autenticidade. Você não deve explicações a ninguém sobre o seu processo.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Libra Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada