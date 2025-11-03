Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (3 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:00
A segunda-feira, dia 3 de novembro, chega com pequenas tensões no ambiente profissional, pedindo mais paciência e concentração. No entanto, há boas oportunidades para resolver pendências, cuidar das finanças e reforçar laços afetivos. Veja o que o dia reserva para o seu signo - e descubra sua cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Questões ligadas a imóveis podem avançar e trazer estabilidade. Evite desgastes no trabalho com posturas impulsivas. Relações familiares pedem limites saudáveis.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 17
Touro: O cenário profissional exige mais flexibilidade. Invista em aprendizado e mantenha o foco em metas pessoais. O carinho da família será um ótimo apoio.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Gêmeos: Um parente próximo pode trazer conselhos valiosos. No trabalho, redobre a atenção para não se distrair com pequenas dificuldades. Energia positiva para estudos e viagens curtas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Câncer: A rotina será intensa, mas você dará conta de tudo se organizar prioridades. Evite agir por impulso em decisões financeiras.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Leão: Reconhecimento e responsabilidades caminham juntos hoje. Cuide da saúde e evite sobrecargas. Finanças começam a se equilibrar.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
Virgem: A busca por descanso pode ser essencial agora. Aproveite o tempo livre para recarregar as energias e planejar próximos passos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Libra: Mudanças no ambiente familiar pedem diplomacia. Seja paciente com novas tarefas no trabalho e evite gastos impulsivos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 22
Escorpião: A organização financeira trará alívio. Cuide da saúde e evite exageros. Uma mensagem inesperada pode alegrar o dia.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Sagitário: Oportunidades de crescimento profissional podem surgir. Mantenha a rotina de autocuidado e valorize momentos simples em família.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 8
Capricórnio: Planejamento será o segredo para equilibrar finanças e metas de longo prazo. O ambiente doméstico traz conforto e estabilidade.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Aquário: O dia pede foco e organização nas tarefas. Ideias criativas podem render bons frutos se colocadas em prática.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 3
Peixes: A generosidade e a empatia estarão em alta. Use-as com sabedoria para fortalecer laços e abrir portas profissionais.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2