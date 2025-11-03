ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (3 de novembro)

O dia pede atenção no trabalho e decisões práticas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, dia 3 de novembro, chega com pequenas tensões no ambiente profissional, pedindo mais paciência e concentração. No entanto, há boas oportunidades para resolver pendências, cuidar das finanças e reforçar laços afetivos. Veja o que o dia reserva para o seu signo - e descubra sua cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries: Questões ligadas a imóveis podem avançar e trazer estabilidade. Evite desgastes no trabalho com posturas impulsivas. Relações familiares pedem limites saudáveis.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 17

Touro: O cenário profissional exige mais flexibilidade. Invista em aprendizado e mantenha o foco em metas pessoais. O carinho da família será um ótimo apoio.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: Um parente próximo pode trazer conselhos valiosos. No trabalho, redobre a atenção para não se distrair com pequenas dificuldades. Energia positiva para estudos e viagens curtas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Câncer: A rotina será intensa, mas você dará conta de tudo se organizar prioridades. Evite agir por impulso em decisões financeiras.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Leão: Reconhecimento e responsabilidades caminham juntos hoje. Cuide da saúde e evite sobrecargas. Finanças começam a se equilibrar.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Virgem: A busca por descanso pode ser essencial agora. Aproveite o tempo livre para recarregar as energias e planejar próximos passos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Libra: Mudanças no ambiente familiar pedem diplomacia. Seja paciente com novas tarefas no trabalho e evite gastos impulsivos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 22

Escorpião: A organização financeira trará alívio. Cuide da saúde e evite exageros. Uma mensagem inesperada pode alegrar o dia.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Sagitário: Oportunidades de crescimento profissional podem surgir. Mantenha a rotina de autocuidado e valorize momentos simples em família.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 8

Capricórnio: Planejamento será o segredo para equilibrar finanças e metas de longo prazo. O ambiente doméstico traz conforto e estabilidade.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Aquário: O dia pede foco e organização nas tarefas. Ideias criativas podem render bons frutos se colocadas em prática.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 3

Peixes: A generosidade e a empatia estarão em alta. Use-as com sabedoria para fortalecer laços e abrir portas profissionais.

Cor da sorte: Bege