FAMOSOS

Na reta final da gravidez, Megan Fox descobre traição e corta relações com pai do bebê

Artista não quer que músico esteja por perto durante o parto e dispensou qualquer tipo de auxílio na criação do bebê

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 16:55

Megan Fox está grávida Crédito: Divulgação

Na reta final da sua gestação, a atriz Megan Fox cortou qualquer relação com o ex-noivo, o músico Machine Gun Kelly, pai do bebê que ela está esperando. Segundo informações do site TMZ, a artista não quer que músico esteja por perto durante o parto e dispensou qualquer tipo de auxílio na criação do bebê.>

A publicação disse ainda que “Megan deverá dar à luz em março, mas fomos informados que a relação com o MGK está tão gélida a ponto de ser incerto como será o envolvimento dele quando o bebê nascer. Nossas fontes dizem que a Megan não aguenta mais o MGK e todos ao redor dela estão felizes por isso… Ela acertou ao cortá-lo de sua vida”.>

Segundo o site Page Six, Fox teria encontrado mensagens do então noivo com outras mulheres. >