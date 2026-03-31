Naiane humilha Agrado ao encontrar prima em bar; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (31 de março)

Felipe Sena
Publicado em 31 de março de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (30), após muitas intrigas, Agrado (Isadora Cruz) rever João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond), e é humilhada pela patricinha, enquanto o galã fica constrangido.
No entanto, Agrado não fica por baixo e desafia João Raul, provocando ciúmes em Naiane, o que acaba em uma discussão acalorada entre o casal. Já Esteban (Diego Martins) discute com Laurinha (Kamila Amorim). Alorizinho (Daniel de Oliveira) chega ao bar de Janete (Leticia Spiller) e Palhares (Gabriel Godoy).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Ronei (Thomás Aquino) se declara para Zilá (Leandra Leal) e a beija. Palhares chama a atenção de Janete para seu estado diante de Alaorzinho. Para proteger Esteban, Laurinha assume a Janete e Zuzu que é Benedito Boaventura (Esteban Serran). Eduarda (Gabz) acredita que viu a mãe e vai atrás dela.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.