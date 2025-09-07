Não tire! Médica revela importância de comer os fiapos brancos das tangerinas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:00
Alimentar-se não é apenas uma questão de necessidade para garantir energia e saúde, mas também representa um dos grandes prazeres da vida.
Atualmente, o bem-estar está em destaque, e a comida deixou de ter apenas a função de saciar: busca-se alimentos que tragam equilíbrio e benefícios para o corpo.
Tangerina
Nesse cenário, frutas e hortaliças se tornam indispensáveis, pois oferecem vitaminas e minerais que ajudam no bom funcionamento do organismo.
A tangerina é uma das frutas favoritas nas estações frias. Seu gosto cítrico e perfume intenso fazem dela uma presença comum em muitas casas.
Além disso, é extremamente prática: pode ser descascada com as mãos, sem utensílios, e consumida em qualquer ocasião, seja em passeios ou lanches rápidos fora de casa.
Grande parte das pessoas descarta os fios brancos que ficam presos na fruta. Alguns sentem incômodo com a textura, outros acreditam que não têm utilidade.
Mas, conforme explica a médica María Muñoz, especialista em aparelho digestivo, esse hábito faz com que se perca uma parte altamente nutritiva da tangerina. Esses fios, conhecidos como albedo, cumprem funções importantes.
“Esse fiozinho que você costuma puxar se chama albedo. Ele protege a polpa contra insetos e microrganismos, reduz a oxidação, armazena nutrientes e protege da radiação solar”, detalha Muñoz em vídeo publicado nas redes sociais.
O albedo também traz benefícios para o organismo. “Ele é rico em pectina, fibra que retarda a absorção de açúcar.
Além disso, tem vitamina C e flavonoides, que fortalecem a imunidade e cuidam da pele e dos vasos sanguíneos. Ainda contém minerais como potássio e magnésio”, afirma Muñoz.
A união de fibras, minerais e vitamina C transforma o albedo em um protetor contra o envelhecimento precoce.
Ao ingerir os fios brancos, a quantidade de fibras e micronutrientes aumenta de forma natural, potencializando o valor da fruta.
Estudos comprovam essas características. Uma pesquisa de 2006, publicada no Chemical Engineering Journal, avaliou a extração de pectina do flavedo e do albedo da casca da laranja.
Os resultados apontaram que o albedo, além de ser a estrutura que une os gomos, é uma importante fonte de fibras solúveis e antioxidantes. Os pesquisadores também ressaltaram que a maior quantidade de pectina está justamente nele.