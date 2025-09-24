NASCEU!

Nasce terceira filha de Rihanna! Saiba nome

Artista pop já é mãe de dois meninos

A expectativa acabou. Nasceu a terceira filha da artista pop Rihanna com o rapper americano A$AP Rocky, deixando os fãs emocionados nas redes sociais após diversas publicações da cantora exibindo o barrigão.

Em uma publicação no Instagram, a cantora deixou registrado na legenda o nome e a data de nascimento da mais nova herdeira.

Rihanna anunciou nesta quarta-feira (24), o nascimento da filha, que aconteceu no dia 14 de setembro. A bebê se chama Rocki Irish Mayers.

A cantora e o rapper agora são pais de três! RZA Athelson Mayers nasceu em 2022, já Riot Rose Mayers, em 2023. Já foram circuladas diversas fotos de Rihanna com os dois meninos em público.

Na publicação, Rihanna está com a filha na maternidade mostrando o lindo rostinho da pequena, toda de rosa. A empresária surpreendeu o público ao anunciar a gravidez em maio, no Met Gala, que teve como tema o dandismo negro.

Rihanna publicou ainda fotos de luvas boxeadoras de seda, o que levou os fãs a imaginarem que o nome escolhido para a caçula seja em homenagem a Rocky Balboa. “Isso é referência ao Rocky Balboa?”, perguntou uma seguidora.