ASTROLOGIA

Novo ciclo astrológico: Lua em Touro traz a direção que faltava para transformar sua vida ainda em abril

A transição lunar favorece a expansão mental e espiritual fundamentada na verdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 20:20

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Estamos vivendo as últimas horas do Sol em Áries e, antes que a energia taurina assuma o controle total, o céu nos oferece um portal de clareza. Hoje não é dia de viagens abstratas, mas de expansão espiritual que traz resultados práticos na vida. Para Virgem, Câncer, Libra e Escorpião, o sábado traz a clareza necessária para entender quais sonhos valem o seu esforço e quais devem ser deixados pelo caminho.



Para os virginianos, a Lua em um signo de terra como o seu traz um otimismo fundamentado. É o momento ideal para planejar estudos de longo prazo ou aquela viagem internacional que vai expandir seus horizontes. Já os cancerianos encontram força nos laços de amizade. Fortalecer conexões com pessoas leais e que compartilham seus valores trará a direção que você buscava para seus projetos coletivos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra e Escorpião mergulham em águas profundas, mas com a segurança de Touro. Librianos, a transformação hoje passa pela vida íntima e pelos recursos compartilhados; use sua intuição financeira para renegociar o que for preciso. Escorpião, por sua vez, deve focar nas parcerias e sociedades. É o momento de assinar acordos que visem a estabilidade e o crescimento mútuo. O equilíbrio que você busca virá da capacidade de negociar com paciência e realismo.

