Nutricionista revela a salada que mata a fome e queima gordura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:31
Perder gordura abdominal é um desafio para muitas pessoas. Mas e se a solução estivesse em uma salada que leva apenas 10 minutos para ficar pronta? A nutricionista Andréa Mathis compartilhou sua receita prática com o portal Eating Well, mostrando que é possível se alimentar bem na correria.
Essa gordura localizada na região da barriga, a gordura visceral, não é apenas uma questão de estética, é também um fator de risco para problemas sérios de saúde. Por isso, adotar uma alimentação saudável se torna ainda mais importante.
Salada
A receita da nutricionista é uma verdadeira aliada. Ela combina ingredientes simples e poderosos que promovem a saciedade, melhoram a digestão e fornecem nutrientes essenciais para o seu corpo.
A salada conta com ingredientes que são verdadeiros aliados da boa forma. O grão-de-bico, ingrediente principal do prato, tem alto teor de fibras, que ajudam a controlar o apetite. A nutricionista explica que ele "oferece em torno de 17 g de fibra por porção", promovendo mais saciedade.
Já o abacate e o azeite são fontes de gorduras saudáveis, que "reduzem a ingestão de gorduras saturadas" e "protegem a saúde do coração". Os tomates e a cebola entram na receita para turbinar com antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na saúde.
Para o preparo, você vai precisar de suco de limão, azeite, sal e pimenta para o molho. Depois, é só misturar com 2 latas de grão-de-bico, 3 xícaras de tomate-cereja, ½ cebola roxa e 2 abacates grandes. Uma receita completa para a sua saúde e boa forma.