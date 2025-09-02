Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nutricionista revela a salada que mata a fome e queima gordura

Nutricionista Andréa Mathis revela o segredo de uma salada nutritiva para te ajudar a emagrecer e manter a saúde em dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:31

Descubra como uma salada rápida de fazer pode ser a chave para conquistar a barriga dos sonhos
Descubra como uma salada rápida de fazer pode ser a chave para conquistar a barriga dos sonhos Crédito: Freepik

Perder gordura abdominal é um desafio para muitas pessoas. Mas e se a solução estivesse em uma salada que leva apenas 10 minutos para ficar pronta? A nutricionista Andréa Mathis compartilhou sua receita prática com o portal Eating Well, mostrando que é possível se alimentar bem na correria.

Essa gordura localizada na região da barriga, a gordura visceral, não é apenas uma questão de estética, é também um fator de risco para problemas sérios de saúde. Por isso, adotar uma alimentação saudável se torna ainda mais importante.

Salada

[Edicase]Salada morna mediterrânea (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
[Edicase]Salada morna de abóbora com couve e grão-de-bico (Imagem: Magdanatka | Shutterstock) por Imagem: Magdanatka | Shutterstock
[Edicase]Salada de espinafre, grão-de-bico e cogumelo (Imagem: Fortyforks | Shutterstock) por Imagem: Fortyforks | Shutterstock
[Edicase]Salada de polvo com batata (Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock) por Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock
[Edicase]Salada com salmão, ovo e abacate (Imagem: Adriana Marteva | Shutterstock) por Imagem: Adriana Marteva | Shutterstock
[Edicase]Salada de sardinha com abacate e pepino (Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock) por Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock
[Edicase]Salada de couve com quinoa, cranberries e amêndoas (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
[Edicase]Salada de atum com rúcula, milho-verde e pimentão (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) por Imagem: Sea Wave | Shutterstock
[Edicase]Salada morna de quinoa com abobrinha, milho-verde e tomate (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
[Edicase]Salada morna de beterraba com cenoura, queijo feta e avelãs (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
[Edicase]Frango grelhado com salada e trigo-sarraceno (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
[Edicase]Peito de frango grelhado com salada verde (Imagem: nadianb | Shutterstock) por Imagem: nadianb | Shutterstock
[Edicase]Salada de abóbora com rúcula e queijo feta (Imagem: Julie208 | Shutterstock) por Imagem: Julie208 | Shutterstock
[Edicase]Salada de arroz integral com abobrinha (Imagem: IriGri | Shutterstock) por Imagem: IriGri | Shutterstock
[Edicase]Salada de feijão-fradinho (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
[Edicase]Salada de abóbora com ricota e gengibre (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
[Edicase]Salada de batata-doce com grão-de-bico, abacate e espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock) por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
[Edicase]Filé de robalo assado com salada (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
1 de 18
[Edicase]Salada morna mediterrânea (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock

A receita da nutricionista é uma verdadeira aliada. Ela combina ingredientes simples e poderosos que promovem a saciedade, melhoram a digestão e fornecem nutrientes essenciais para o seu corpo.

Os segredos para emagrecer

A salada conta com ingredientes que são verdadeiros aliados da boa forma. O grão-de-bico, ingrediente principal do prato, tem alto teor de fibras, que ajudam a controlar o apetite. A nutricionista explica que ele "oferece em torno de 17 g de fibra por porção", promovendo mais saciedade.

Leia mais

Imagem - O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

Imagem - As sobras de melancia que você joga no lixo valem ouro; saiba por que

As sobras de melancia que você joga no lixo valem ouro; saiba por que

Imagem - Parede feita de café? Nova descoberta promete transformar materiais de construção

Parede feita de café? Nova descoberta promete transformar materiais de construção

Já o abacate e o azeite são fontes de gorduras saudáveis, que "reduzem a ingestão de gorduras saturadas" e "protegem a saúde do coração". Os tomates e a cebola entram na receita para turbinar com antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na saúde.

Aprenda a fazer 

Para o preparo, você vai precisar de suco de limão, azeite, sal e pimenta para o molho. Depois, é só misturar com 2 latas de grão-de-bico, 3 xícaras de tomate-cereja, ½ cebola roxa e 2 abacates grandes. Uma receita completa para a sua saúde e boa forma.

Mais recentes

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha bebe e ataca Celina nesta terça (2)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha bebe e ataca Celina nesta terça (2)
Imagem - Virginia surge no estádio do Real Madrid em meio a rumores de affair com Vini Jr.

Virginia surge no estádio do Real Madrid em meio a rumores de affair com Vini Jr.
Imagem - Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua