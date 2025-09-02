SAÚDE

Nutricionista revela a salada que mata a fome e queima gordura

Nutricionista Andréa Mathis revela o segredo de uma salada nutritiva para te ajudar a emagrecer e manter a saúde em dia

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:31

Descubra como uma salada rápida de fazer pode ser a chave para conquistar a barriga dos sonhos Crédito: Freepik

Perder gordura abdominal é um desafio para muitas pessoas. Mas e se a solução estivesse em uma salada que leva apenas 10 minutos para ficar pronta? A nutricionista Andréa Mathis compartilhou sua receita prática com o portal Eating Well, mostrando que é possível se alimentar bem na correria.

Essa gordura localizada na região da barriga, a gordura visceral, não é apenas uma questão de estética, é também um fator de risco para problemas sérios de saúde. Por isso, adotar uma alimentação saudável se torna ainda mais importante.

A receita da nutricionista é uma verdadeira aliada. Ela combina ingredientes simples e poderosos que promovem a saciedade, melhoram a digestão e fornecem nutrientes essenciais para o seu corpo.

Os segredos para emagrecer

A salada conta com ingredientes que são verdadeiros aliados da boa forma. O grão-de-bico, ingrediente principal do prato, tem alto teor de fibras, que ajudam a controlar o apetite. A nutricionista explica que ele "oferece em torno de 17 g de fibra por porção", promovendo mais saciedade.

Já o abacate e o azeite são fontes de gorduras saudáveis, que "reduzem a ingestão de gorduras saturadas" e "protegem a saúde do coração". Os tomates e a cebola entram na receita para turbinar com antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na saúde.

Aprenda a fazer