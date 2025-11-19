NÃO FIQUE SEM SABER

O mito é real? O que está por trás da recomendação de que manga com leite faz mal

Nutricionistas explicam por que a combinação entre manga e leite tem má fama e como ela pode fazer parte da alimentação



Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:00

Estudos e especialistas mostram que misturar manga com leite não faz mal e ainda oferece benefícios importantes para a saúde Crédito: Imagem ilustrativa, gerara com IA

A crença de que manga com leite faz mal atravessou gerações no Brasil, mas hoje não passa de um mito. Nutricionistas afirmam que a mistura é nutritiva, saborosa e pode fazer parte da alimentação sem riscos.

A combinação reúne vitaminas, fibras e minerais importantes, e estudos atuais reforçam que os dois alimentos se complementam quando consumidos juntos.

A ideia de que a mistura seria perigosa surgiu no período colonial, quando o leite era caro e restrito. Para evitar que escravizados consumissem o produto, senhores de engenho espalharam boatos que sobreviveram até hoje. Nada disso tem base científica.

Benefícios nutricionais da manga e do leite

A manga oferece nutrientes valiosos, como betacaroteno, vitamina C, fibras e minerais essenciais. Já o leite de vaca fornece proteínas, cálcio, magnésio e vitamina B12. Quando colocados lado a lado, os dois ingredientes formam uma combinação completa para o dia a dia.

Segundo a nutricionista Gisele Haiek, entrevistada pelo EU Atleta, “a combinação resulta em uma vitamina como se misturasse qualquer outra fruta ao leite, claro, com os nutrientes da manga atribuídos”. A união melhora o valor nutricional das preparações.

A boa quantidade de fibras da manga ajuda no trânsito intestinal, enquanto o leite contribui para a saúde óssea e muscular. Para quem treina, por exemplo, a dupla pode ser uma forma prática de repor energia e garantir saciedade prolongada.

Por que o mito se espalhou por tantos anos

A versão que associava a mistura a riscos não tinha fundamento científico. Estudos atuais descartam qualquer interação negativa entre a fruta e o leite. Pesquisas de universidades como a Western University e centros de nutrição mostram que os nutrientes se complementam.

Além disso, a combinação não interfere na absorção de vitaminas e minerais. Especialistas ressaltam que alimentos naturais tendem a combinar bem no organismo, desde que não haja alergias ou intolerâncias específicas.

Como incluir manga com leite na rotina

É possível consumir a dupla de várias maneiras, desde preparos simples até receitas mais elaboradas. Para facilitar a experiência do leitor e melhorar a navegação, veja algumas opções práticas:

Vitamina de manga com leite gelado

Smoothie cremoso com pedaços de fruta

Sorvete caseiro de manga batida com leite

Salada de frutas finalizada com um fio de leite

Receitas como panquecas, tortas e bolos

A manga congelada, quando processada com leite, produz uma textura encorpada e naturalmente doce, dispensando açúcar. É uma alternativa refrescante para dias quentes ou para quem busca sobremesas mais leves.

E para quem tem intolerância ou alergia?

Algumas pessoas relatam desconfortos ao beber leite de vaca, como gases ou inchaço abdominal. Estes quadros não têm relação com a manga, mas sim com a caseína A1, proteína presente na maioria dos leites convencionais.

Segundo especialistas, ao digerir a caseína A1 o corpo produz o peptídeo BCM-7, que pode desencadear incômodos em quem tem sensibilidade. Por isso, algumas pessoas se adaptam melhor a opções como leite de cabra, búfala ou versões vegetais.

A nutricionista Gisele Haiek lembra que existem leites bovinos com caseína A2, que não produzem o BCM-7. “Podem ser uma alternativa para consumo eventual, no caso de pessoas que sentem desconfortos devido à exposição à caseína A1”, explica.

Alternativas de consumo para quem busca variedade

Se o objetivo é manter a mistura no cardápio sem abrir mão do bem-estar, vale experimentar opções vegetais. Leites de amêndoas, castanhas, coco e leguminosas ampliam o repertório de sabores e tornam a combinação ainda mais democrática.

Nessas versões, o sabor da manga se destaca mais e contribui para receitas com perfil nutricional equilibrado. São boas escolhas para quem segue dietas específicas ou prefere reduzir a ingestão de produtos de origem animal.

Manga com leite pode fazer parte da alimentação

No fim das contas, a combinação é segura, nutritiva e bastante versátil. O mito ficou no passado, e hoje o foco está em aproveitar os benefícios de cada ingrediente. Inserir manga com leite na rotina pode ser uma forma gostosa de fortalecer o cardápio com mais fibras, vitaminas e proteínas.