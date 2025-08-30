Acesse sua conta
O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem

Local é ideal para quem busca água cristalina, culinária baiana e muita história

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:50

Ilha dos Frades
Ilha dos Frades Crédito: Divulgação

Em meio a uma vida marinha vibrante, água cristalina e um sol para cada um, encontra-se uma ilha que fica a poucos quilômetros de Salvador. Muito buscada por soteropolitanos e também por turistas, o território insular é um dos mais procurados na região.

Descoberta no século 16, a Ilha dos Frades, de acordo com lendas, leva esse nome porque indígenas tupinambás que viviam na região assassinavam frades que desembarcavam ali para tentar catequizá-los.

Ilha dos Frades

Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
O Preta da Ilha dos Frades é conhecido pelo ambiente acolhedor e charmoso por Divulgação
O Preta da Ilha dos Frades é conhecido pelo ambiente acolhedor e charmoso por Divulgação
A ilha dos Frades está praticamente no centro da Baía de Todos-os-Santos por Divulgçaão
1 de 10
Ilha dos Frades por Divulgação

Sua bagagem histórica não para por aí; no século 19, a ilha também serviu como local de quarentena para barcos com escravizados pararem antes de chegarem a Salvador.

Como chegar à Ilha dos Frades 

Para chegar à Ilha, existem algumas opções. A partir de terminais marítimos de Salvador, você pode optar por embarcações individuais, ou também é possível ir em catamarãs ou escunas.

O mais comum é que essas embarcações saiam do Terminal de Turismo Náutico da Bahia, bem atrás de um dos grandes pontos turísticos de Salvador, o Mercado Modelo. Fique sempre atento às condições dos barcos, porque dependendo do translado, ele pode ser cancelado.

Para quem não quiser sair da capital baiana, também existe a opção de pegar uma embarcação no porto de Madre de Deus, a 65 km de Salvador. Esse trajeto é mais recomendado para quem vai se hospedar na ilha ou passar o dia inteiro.

O que fazer na Ilha dos Frades

Além de suas características caribenhas, a ilha é repleta de monumentos históricos. Duas igrejas ficam em lados opostos, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e a de Nossa Senhora do Loreto.

A igreja do Loreto, que fica na praia de mesmo nome, remonta ao ano de 1645 e tem uma arquitetura neoclássica que chama a atenção. Com capacidade para cem pessoas sentadas, ela vem se tornando um cenário recorrente em casamentos de famosos e pessoas influentes. Porém, é na área sul da ilha, onde está localizada a igreja de Guadalupe, que a maioria dos turistas se concentra.

Na ilha, é possível ficar hospedado na Pretoca, pousada de charme que funciona em paralelo ao restaurante Preta, na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Ambas são tocadas pela chef Angeluci Figueiredo.

Pousada Pretoca
Pousada Pretoca Crédito: Divulgação

A importância e dimensão da Ilha dos Frades 

A gestão ambiental e urbana da ilha é administrada pela Fundação Baía Viva. Criada em 1999 por empresários baianos, a entidade tem como objetivo recuperar e preservar as ilhas da baía de Todos-os-Santos.

Ao todo, a ilha tem 15 praias, a maioria desertas, em 9 milhões de metros quadrados de área As chuvas são mais comuns entre abril e agosto, e mesmo que não atrapalhem a viagem, é melhor evitar esse período para conhecer a Ilha dos Frades.

