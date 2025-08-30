O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:50
Em meio a uma vida marinha vibrante, água cristalina e um sol para cada um, encontra-se uma ilha que fica a poucos quilômetros de Salvador. Muito buscada por soteropolitanos e também por turistas, o território insular é um dos mais procurados na região.
Descoberta no século 16, a Ilha dos Frades, de acordo com lendas, leva esse nome porque indígenas tupinambás que viviam na região assassinavam frades que desembarcavam ali para tentar catequizá-los.
Ilha dos Frades
Sua bagagem histórica não para por aí; no século 19, a ilha também serviu como local de quarentena para barcos com escravizados pararem antes de chegarem a Salvador.
Para chegar à Ilha, existem algumas opções. A partir de terminais marítimos de Salvador, você pode optar por embarcações individuais, ou também é possível ir em catamarãs ou escunas.
O mais comum é que essas embarcações saiam do Terminal de Turismo Náutico da Bahia, bem atrás de um dos grandes pontos turísticos de Salvador, o Mercado Modelo. Fique sempre atento às condições dos barcos, porque dependendo do translado, ele pode ser cancelado.
Para quem não quiser sair da capital baiana, também existe a opção de pegar uma embarcação no porto de Madre de Deus, a 65 km de Salvador. Esse trajeto é mais recomendado para quem vai se hospedar na ilha ou passar o dia inteiro.
Além de suas características caribenhas, a ilha é repleta de monumentos históricos. Duas igrejas ficam em lados opostos, a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e a de Nossa Senhora do Loreto.
A igreja do Loreto, que fica na praia de mesmo nome, remonta ao ano de 1645 e tem uma arquitetura neoclássica que chama a atenção. Com capacidade para cem pessoas sentadas, ela vem se tornando um cenário recorrente em casamentos de famosos e pessoas influentes. Porém, é na área sul da ilha, onde está localizada a igreja de Guadalupe, que a maioria dos turistas se concentra.
Na ilha, é possível ficar hospedado na Pretoca, pousada de charme que funciona em paralelo ao restaurante Preta, na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. Ambas são tocadas pela chef Angeluci Figueiredo.
A gestão ambiental e urbana da ilha é administrada pela Fundação Baía Viva. Criada em 1999 por empresários baianos, a entidade tem como objetivo recuperar e preservar as ilhas da baía de Todos-os-Santos.
Ao todo, a ilha tem 15 praias, a maioria desertas, em 9 milhões de metros quadrados de área As chuvas são mais comuns entre abril e agosto, e mesmo que não atrapalhem a viagem, é melhor evitar esse período para conhecer a Ilha dos Frades.