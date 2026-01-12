Acesse sua conta
O peso diminui, as cobranças cessam e três signos entram em uma fase muito mais leve após o dia de hoje (12 de janeiro)

Menos pressão, menos cobrança interna e mais clareza emocional fazem com que tudo pareça mais simples para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:00

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

A partir desta segunda-feira, 12 de janeiro, alguns signos sentem uma mudança clara na forma como lidam com a própria vida. A sensação de peso diminui, decisões ficam mais simples e situações que pareciam travadas começam a se resolver quase sem esforço. Não é sobre acelerar, e sim sobre parar de lutar contra o fluxo natural das coisas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você percebe que vinha assumindo mais responsabilidades do que precisava. Ao reduzir a carga e deixar de tentar controlar tudo, a vida responde melhor. Questões práticas entram nos eixos quando você aprende a delegar e a confiar mais no processo.

Dica cósmica: Fazer menos também é uma forma de avançar.

Virgem: Um problema que parecia complexo se mostra simples quando você para de analisar em excesso. A partir desse período, soluções práticas surgem com mais facilidade, especialmente na rotina e no trabalho. O alívio vem quando você aceita que nem tudo precisa ser perfeito.

Dica cósmica: Clareza nasce da simplicidade.

Aquário: Expectativas rígidas começam a cair por terra, trazendo uma sensação imediata de liberdade. Você entende que o tempo certo não precisa ser forçado e que o progresso já está acontecendo, mesmo sem pressa. Isso devolve a confiança no seu próprio caminho.

Dica cósmica: Confiar no ritmo da vida também é agir.

