O que a numerologia diz sobre a cor que você deve usar no Réveillon e por que ela vai te surpreender

Entenda como o vermelho influencia o Ano Universal 1 e aprenda a usar a energia da cor para conquistar suas metas em 2026

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:00

Descubra o significado espiritual e terapêutico da cor de 2026 e como encontrar sua cor pessoal para o novo ciclo
Descubra o significado espiritual e terapêutico da cor de 2026 e como encontrar sua cor pessoal para o novo ciclo Crédito: Freepik

A cor do ano de 2026 será o vermelho. A escolha está fundamentada na relação entre a Numerologia e a Cromoterapia (Terapia das Cores). Enquanto o novo ciclo é regido pelo número 1 no contexto global, o vermelho surge como o tom que melhor traduz essa frequência vibracional.

Diferente das seleções feitas por marcas como Pantone, Suvinil ou Coral, que analisam tendências de consumo e comportamento social, a cor definida pela Numerologia busca oferecer um suporte energético e terapêutico para os desafios do cotidiano.

O significado do vermelho em 2026

O vermelho simboliza vitalidade, coragem, motivação e superação. De acordo com a Cromoterapia, essa cor oferece a energia necessária para agir e liderar, características essenciais para um "Ano 1", que marca o início de novos projetos e grandes mudanças.

As cores de moda traduzem a estética de uma época. Já a cor baseada na Numerologia funciona como um guia de autoconhecimento. Ela ajuda a navegar pelas oportunidades do período, trabalhando o equilíbrio emocional e mental de forma personalizada.

Além do impacto coletivo do vermelho, cada indivíduo possui uma cor pessoal para o ano. Esse tom específico é calculado com base na data de nascimento e revela qual energia será mais benéfica para o seu desenvolvimento individual durante os próximos doze meses.

Como usar a cor do ano no dia a dia

Para aproveitar os benefícios do vermelho em 2026, é possível integrar a cor em diversos aspectos da rotina:

  • Roupas e acessórios: use em momentos que exigem decisão e confiança.
  • Decoração: pontos de cor no ambiente para estimular a criatividade.
  • Visualização: práticas de meditação focadas na cor para atrair disposição física.

Você pode descobrir sua cor pessoal gratuitamente e conferir o guia completo de previsões para 2026 para se planejar com antecedência.

