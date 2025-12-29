O que a numerologia diz sobre a cor que você deve usar no Réveillon e por que ela vai te surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:00
Diferente das seleções feitas por marcas como Pantone, Suvinil ou Coral, que analisam tendências de consumo e comportamento social, a cor definida pela Numerologia busca oferecer um suporte energético e terapêutico para os desafios do cotidiano.
O vermelho simboliza vitalidade, coragem, motivação e superação. De acordo com a Cromoterapia, essa cor oferece a energia necessária para agir e liderar, características essenciais para um "Ano 1", que marca o início de novos projetos e grandes mudanças.
As cores de moda traduzem a estética de uma época. Já a cor baseada na Numerologia funciona como um guia de autoconhecimento. Ela ajuda a navegar pelas oportunidades do período, trabalhando o equilíbrio emocional e mental de forma personalizada.
Além do impacto coletivo do vermelho, cada indivíduo possui uma cor pessoal para o ano. Esse tom específico é calculado com base na data de nascimento e revela qual energia será mais benéfica para o seu desenvolvimento individual durante os próximos doze meses.
Para aproveitar os benefícios do vermelho em 2026, é possível integrar a cor em diversos aspectos da rotina:
Você pode descobrir sua cor pessoal gratuitamente e conferir o guia completo de previsões para 2026 para se planejar com antecedência.