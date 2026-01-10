ASTROLOGIA

O que começa agora pode mudar tudo: a semana (entre 12 e 18 de janeiro) abre caminhos e traz sorte para 3 signos

O momento pede fé nas próprias escolhas e atitude para aproveitar o que chega

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 12 e 18 de janeiro, a semana ganha um ritmo diferente. O período favorece quem tem coragem de confiar nos próprios desejos e agir sem tantas dúvidas. Para alguns signos, a sensação é de que a vida finalmente começa a responder, trazendo sorte, fluidez e sinais claros de que insistir valeu a pena. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana pede ousadia e confiança no próprio caminho. Você percebe que seguir regras demais só vinha atrasando seus avanços. Ao se permitir agir com mais autenticidade, oportunidades surgem de forma inesperada. Pessoas novas entram no seu caminho para apoiar escolhas importantes.

Dica cósmica: Nem todo caminho certo é o mais previsível.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro: O período marca a concretização de algo que você vem construindo há muito tempo. A sorte aparece quando você decide agir, em vez de esperar mais garantias. A semana favorece decisões que mudam o futuro e trazem estabilidade real.

Dica cósmica: O momento certo é aquele que você escolhe.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Câncer: A sensação de estagnação começa a ficar no passado. Você entende melhor onde vale investir sua energia e passa a colher resultados mais rápidos. A semana traz respostas, soluções e uma retomada da confiança em si mesmo.

Dica cósmica: Quando você se prioriza, a vida anda.