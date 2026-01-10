Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que começa agora pode mudar tudo: a semana (entre 12 e 18 de janeiro) abre caminhos e traz sorte para 3 signos

O momento pede fé nas próprias escolhas e atitude para aproveitar o que chega

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 12 e 18 de janeiro, a semana ganha um ritmo diferente. O período favorece quem tem coragem de confiar nos próprios desejos e agir sem tantas dúvidas. Para alguns signos, a sensação é de que a vida finalmente começa a responder, trazendo sorte, fluidez e sinais claros de que insistir valeu a pena. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

Imagem - O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)

O universo não erra: 3 signos vivem um dia de sucesso merecido hoje (10 de janeiro)

Imagem - Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Áries: A semana pede ousadia e confiança no próprio caminho. Você percebe que seguir regras demais só vinha atrasando seus avanços. Ao se permitir agir com mais autenticidade, oportunidades surgem de forma inesperada. Pessoas novas entram no seu caminho para apoiar escolhas importantes.

Dica cósmica: Nem todo caminho certo é o mais previsível.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro: O período marca a concretização de algo que você vem construindo há muito tempo. A sorte aparece quando você decide agir, em vez de esperar mais garantias. A semana favorece decisões que mudam o futuro e trazem estabilidade real.

Dica cósmica: O momento certo é aquele que você escolhe.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer: A sensação de estagnação começa a ficar no passado. Você entende melhor onde vale investir sua energia e passa a colher resultados mais rápidos. A semana traz respostas, soluções e uma retomada da confiança em si mesmo.

Dica cósmica: Quando você se prioriza, a vida anda.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Tags:

Signo Câncer Áries Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência
Imagem - O que é ter o 'molho'? Público baiano revela o perfil ideal para entrar no BBB 26

O que é ter o 'molho'? Público baiano revela o perfil ideal para entrar no BBB 26
Imagem - Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

Universo envia respostas: Transição lunar traz clareza mental e paz para os signos neste sábado (10 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa