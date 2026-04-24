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O que é seu vai voltar: Universo anuncia reencontros e segundas chances para Escorpião e Touro neste fim de semana (24 a 26 de abril)

O céu de hoje favorece a reconciliação e a retomada de vínculos que pareciam perdidos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:12

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha um tom de nostalgia misturado com renovação. Para os signos de Escorpião e Touro, a sexta-feira traz uma vibração de cura que permite revisitar o passado sem a dor de outrora. Se você estava esperando um sinal de alguém ou sentia que uma conversa havia ficado incompleta, o céu de hoje facilita esse contato. O universo sopra na direção da harmonia, incentivando o perdão e a retomada de projetos, ou romances, que ficaram pelo caminho.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Para os escorpiões, a fluidez nas relações pessoais será o ponto alto do dia. É um momento excelente para desfazer mal-entendidos e retomar a proximidade com pessoas queridas. Já os taurinos, apesar de enfrentarem um dia competitivo no trabalho, encontrarão no afeto o equilíbrio necessário para recarregar as baterias. Alguém do passado pode reaparecer com uma nova postura, testando sua capacidade de dar uma segunda chance com maturidade e pé no chão.

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Entretanto, nem tudo são flores, a paciência será sua maior aliada. Pequenas tensões domésticas podem surgir se houver teimosia. A chave para que o amor floresça hoje é a disposição para ouvir mais e falar menos. Ajustar comportamentos antigos é o que garantirá que, desta vez, o vínculo seja mais sólido e produtivo. Não tenha medo de ser vulnerável; às vezes, admitir um erro é o que abre a porta para a felicidade que você tanto buscou.

O final do dia para esses signos pede um pouco de recolhimento. Depois de tantas emoções e possíveis encontros, o cansaço pode bater à porta. Aproveite a noite para desfrutar da companhia de quem voltou para sua vida ou para solidificar os laços com quem nunca saiu dela. A energia de hoje prova que o que é verdadeiro sempre encontra um jeito de retornar, desde que haja espaço no coração para o novo formato da relação.

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