ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar: Universo anuncia reencontros e segundas chances para Escorpião e Touro neste fim de semana (24 a 26 de abril)

O céu de hoje favorece a reconciliação e a retomada de vínculos que pareciam perdidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:12

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha um tom de nostalgia misturado com renovação. Para os signos de Escorpião e Touro, a sexta-feira traz uma vibração de cura que permite revisitar o passado sem a dor de outrora. Se você estava esperando um sinal de alguém ou sentia que uma conversa havia ficado incompleta, o céu de hoje facilita esse contato. O universo sopra na direção da harmonia, incentivando o perdão e a retomada de projetos, ou romances, que ficaram pelo caminho.



O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Para os escorpiões, a fluidez nas relações pessoais será o ponto alto do dia. É um momento excelente para desfazer mal-entendidos e retomar a proximidade com pessoas queridas. Já os taurinos, apesar de enfrentarem um dia competitivo no trabalho, encontrarão no afeto o equilíbrio necessário para recarregar as baterias. Alguém do passado pode reaparecer com uma nova postura, testando sua capacidade de dar uma segunda chance com maturidade e pé no chão.



Entretanto, nem tudo são flores, a paciência será sua maior aliada. Pequenas tensões domésticas podem surgir se houver teimosia. A chave para que o amor floresça hoje é a disposição para ouvir mais e falar menos. Ajustar comportamentos antigos é o que garantirá que, desta vez, o vínculo seja mais sólido e produtivo. Não tenha medo de ser vulnerável; às vezes, admitir um erro é o que abre a porta para a felicidade que você tanto buscou.

